Финансы
ПРАЙМЧистая прибыль ВТБ по МСФО за 2019 год выросла на 12,9%
"В 2019 году чистая прибыль группы ВТБ увеличилась на 12,9% на фоне высокого роста комиссионных доходов и улучшения качества активов", — говорится в релизе. Чистая прибыль в четвертом квартале составила 73,2 миллиарда рублей, что почти в 1,8 раза больше результата за аналогичный период 2018 года.
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