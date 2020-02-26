Финансы

ПРАЙМПРАЙМЧистая прибыль ВТБ по МСФО за 2019 год выросла на 12,9%

"В 2019 году чистая прибыль группы ВТБ увеличилась на 12,9% на фоне высокого роста комиссионных доходов и улучшения качества активов", — говорится в релизе. Чистая прибыль в четвертом квартале составила 73,2 миллиарда рублей, что почти в 1,8 раза больше результата за аналогичный период 2018 года.
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ВТБ пересмотрел прогноз прибыли

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Чистая прибыль ВТБ по МСФО выросла в 2019 году на 12,9%

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