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ТАСС
ТАСС

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 45,5%

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2020 года снизилась на 45,5% и составила 41,9 млрд рублей, следует из отчетности банка. За аналогичный период 2019 года чистая прибыль банка составила 76,8 млрд рублей.В источнике
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Rambler News Service

Чистая прибыль ВТБ в первом полугодии снизилась почти вдвое

Rambler News Service03:49
Интерфакс

Допрасходы на резервы «съели» квартальную прибыль ВТБ по МСФО

Интерфакс03:52
Финмаркет

Квартальная прибыль ВТБ по МСФО упала в годовом выражении в 14 раз

Финмаркет03:52
ТАСС

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 45,5%

ТАСС04:09
Банки.ру

Группа ВТБ снизила полугодовую прибыль по МСФО на 45%, квартальную — на 93%

Банки.ру03:46
РБК

ВТБ получил наименьшую квартальную прибыль с 2016 года из-за пандемии

РБК03:41
ПРАЙМ

Чистая прибыль ВТБ по МСФО во II квартале упала в 14 раз

ПРАЙМ03:38

Капитан судна Rhosus рассказал, кто виновен в трагедии в Бейруте

Бывший капитан сухогруза Rhosus, который привез в порт Бейрута тот самый груз селитры, Борис Прокошев, рассказал, при каких обстоятельствах этот опасный груз оказался в ливанской столице, и почему власти страны не обезопасили себя.
ФАН5 августа в 15:10
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Оппозиционные депутаты запустили сайт для сбора денег на выборы

Муниципальные депутаты от оппозиции 7 августа запустили сайт проекта «Живая политика», в рамках которого независимые кандидаты по всей России смогут получить поддержку для продвижения избирательных кампаний на местных и региональных выборах в 2020 году.
РБК05:10

В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прежде чем поддаваться на провокации СБУ Украины, должен был проверить информацию о задержанных россиянах, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости03:57