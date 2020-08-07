Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 45,5%
Смотрите также
Ефремов может дать показания в суде по делу о ДТП 11 августа
ЦИК Белоруссии назвал преступным создание платформы «Голос»
Капитан судна Rhosus рассказал, кто виновен в трагедии в Бейруте
Свидетель рассказал, кто вышел из автомобиля Ефремова после ДТП
СКР прокомментировал смерть девочки в монастыре на Урале
В России запатентовали препарат от коронавируса
Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект
Концерты в поддержку Лукашенко отменили из-за отказов артистов
В Минздраве назвали первых получателей вакцины от центра Гамалеи
В Уфе с рельсов сошли два пассажирских вагона и тепловоз
В Хиросиме почтили память жертв ядерной бомбардировки
Четвёртый сезон сериала «Ольга» возвращается на ТНТ в августе
Лукашенко заявил о сигнале Украины о «проникновении боевиков»
Россияне старше 40 лет с 11 августа получат отгул на диспансеризацию
В Петербурге спасли ребенка, упавшего за борт катера в канал
В Минздраве назвали первых получателей вакцины от центра Гамалеи
Лукашенко заявил о сигнале Украины о «проникновении боевиков»
Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok
В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия
Концерты в поддержку Лукашенко отменили из-за отказов артистов
Билл Гейтс предупредил о «катастрофе страшнее пандемии коронавируса»
Свидетель рассказал, кто вышел из автомобиля Ефремова после ДТП
СКР прокомментировал смерть девочки в монастыре на Урале
ЦИК Белоруссии назвал преступным создание платформы «Голос»
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей
Состояние Марка Цукерберга впервые превысило $100 млрд
В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков
Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2020 года снизилась на 45,5% и составила 41,9 млрд рублей, следует из отчетности банка. За аналогичный период 2019 года чистая прибыль банка составила 76,8 млрд рублей.В источнике
Подробнее о событии