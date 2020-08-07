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ТАСС
ТАСС

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 45,5%

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2020 года снизилась на 45,5% и составила 41,9 млрд рублей, следует из отчетности банка. За аналогичный период 2019 года чистая прибыль банка составила 76,8 млрд рублей.В источнике
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ТАСС

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 45,5%

ТАСС04:09
Интерфакс

Допрасходы на резервы «съели» квартальную прибыль ВТБ по МСФО

Интерфакс03:52
Банки.ру

Группа ВТБ снизила полугодовую прибыль по МСФО на 45%, квартальную — на 93%

Банки.ру03:46
Rambler News Service

Чистая прибыль ВТБ в первом полугодии снизилась почти вдвое

Rambler News Service03:49
Финмаркет

Квартальная прибыль ВТБ по МСФО упала в годовом выражении в 14 раз

Финмаркет03:52
РБК

ВТБ получил наименьшую квартальную прибыль с 2016 года из-за пандемии

РБК03:41
ПРАЙМ

Чистая прибыль ВТБ по МСФО во II квартале упала в 14 раз

ПРАЙМ03:38

Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях «Джона Уика»

Как передает THR, генеральный директор студии Lionsgate Джон Фелтхаймер заявил, что у серии про неубиваемого киллера-мстителя Джона Уика действительно появится не только анонсированная четвертая часть, но и пятая.
Российская газета03:41
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В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
Ведомости03:10
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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Российский МиГ-29 «уничтожил» американский MIM-23

Истребители МиГ-29 российского производства в конце июля уничтожили разработанные американцами зенитные ракетные комплексы средней дальности MIM-23 Hawk, расположенные под городом Сирт в Ливии, утверждает Defence24.
Lenta.ruвчера в 04:12
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