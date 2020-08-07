Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 45,5%
Смотрите также
Агутин отказался выступать в Белоруссии перед выборами
Россияне старше 40 лет с 11 августа получат отгул на диспансеризацию
Свидетель рассказал, кто вышел из автомобиля Ефремова после ДТП
СКР прокомментировал смерть девочки в монастыре на Урале
Несколько тысяч человек приняли участие в акции оппозиции в Минске
ЦИК Белоруссии назвал преступным создание платформы «Голос»
Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях «Джона Уика»
В Минздраве назвали первых получателей вакцины от центра Гамалеи
Задержание 33 россиян в Минске назвали провокацией спецслужб Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что воевал бы за Крым
В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков
На турнире UFC Льюис плюнул в еду Олейника перед боем
В России запатентовали препарат от коронавируса
Билл Гейтс предсказал «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»
Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года
В Госдуме предложили отменить транспортный налог на российские авто
Рогозин объяснил небольшое количество научных проектов в «Роскосмосе»
Онлайн-сервисы пожаловались на «Яндекс» в ФАС
Российский МиГ-29 «уничтожил» американский MIM-23
В Белоруссии задержали главу штаба кандидата в президенты Черечня
В Минздраве назвали первых получателей вакцины от центра Гамалеи
Лукашенко заявил о сигнале Украины о «проникновении боевиков»
Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok
В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия
Билл Гейтс предсказал «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»
Свидетель рассказал, кто вышел из автомобиля Ефремова после ДТП
Агутин отказался выступать в Белоруссии перед выборами
ЦИК Белоруссии назвал преступным создание платформы «Голос»
СКР прокомментировал смерть девочки в монастыре на Урале
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей
Состояние Марка Цукерберга впервые превысило $100 млрд
В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков
Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2020 года снизилась на 45,5% и составила 41,9 млрд рублей, следует из отчетности банка. За аналогичный период 2019 года чистая прибыль банка составила 76,8 млрд рублей.В источнике
Подробнее о событии