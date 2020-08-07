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ТАСС
ТАСС

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 45,5%

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2020 года снизилась на 45,5% и составила 41,9 млрд рублей, следует из отчетности банка. За аналогичный период 2019 года чистая прибыль банка составила 76,8 млрд рублей.В источнике
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Коммерсантъ

ВТБ не справился с консенсусом

Коммерсантъ06:14
ПРАЙМ

Чистая прибыль ВТБ по МСФО во II квартале упала в 14 раз

ПРАЙМ03:38
Интерфакс

Допрасходы на резервы «съели» квартальную прибыль ВТБ по МСФО

Интерфакс03:52
Финмаркет

Квартальная прибыль ВТБ по МСФО упала в годовом выражении в 14 раз

Финмаркет03:52
Rambler News Service

Чистая прибыль ВТБ в первом полугодии снизилась почти вдвое

Rambler News Service03:49
РБК

ВТБ получил наименьшую квартальную прибыль с 2016 года из-за пандемии

РБК03:41
ТАСС

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 45,5%

ТАСС04:09

В Сочи полицейские нашли бегавших по мемориалу подростков

«Подростки были опрошены, с их слов, они не хотели осквернять мемориал, на учете в полиции не состоят, с ними проведена профилактическая беседа, по данному факту проводится проверка», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РБК07:23
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Грузинская оппозиция пообещала вернуться в Абхазию и Южную Осетию

На границе Южной Осетии в селе Эргнети собрались представители партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», которые вышли с транспарантами «Мы не бомбили Цхинвали», «Россия – оккупант», «Мы вернемся!».
Взгляд.ру04:05
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