В Сочи полицейские нашли бегавших по мемориалу подростков

«Подростки были опрошены, с их слов, они не хотели осквернять мемориал, на учете в полиции не состоят, с ними проведена профилактическая беседа, по данному факту проводится проверка», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.