Bentley планирует создать инновационный электрокар

Bentley ожидает, что новая силовая установка электрокара будет готова к использованию в серийном автомобиле к 2026 году, в том же году, когда, по заявлению автопроизводителя, будет представлена первая полностью электрическая модель Bentley.