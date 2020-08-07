Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 45,5%
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Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2020 года снизилась на 45,5% и составила 41,9 млрд рублей, следует из отчетности банка. За аналогичный период 2019 года чистая прибыль банка составила 76,8 млрд рублей.В источнике
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