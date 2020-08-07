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ТАСС
ТАСС

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 45,5%

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2020 года снизилась на 45,5% и составила 41,9 млрд рублей, следует из отчетности банка. За аналогичный период 2019 года чистая прибыль банка составила 76,8 млрд рублей.В источнике
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Коммерсантъ

ВТБ не справился с консенсусом

Коммерсантъ06:14
ПРАЙМ

Чистая прибыль ВТБ по МСФО во II квартале упала в 14 раз

ПРАЙМ03:38
Интерфакс

Допрасходы на резервы «съели» квартальную прибыль ВТБ по МСФО

Интерфакс03:52
Финмаркет

Квартальная прибыль ВТБ по МСФО упала в годовом выражении в 14 раз

Финмаркет03:52
Rambler News Service

Чистая прибыль ВТБ в первом полугодии снизилась почти вдвое

Rambler News Service03:49
РБК

ВТБ получил наименьшую квартальную прибыль с 2016 года из-за пандемии

РБК03:41
ТАСС

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 45,5%

ТАСС04:09

Режиссер «Матрицы» подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам

Американский режиссер и сценарист Лилли Вачовски, создавшая вместе с сестрой Ланой "Матрицу", подтвердила теорию фанатов о том, что их трилогия посвящена трансгендерам и гендерной идентичности.
Piter.tv02:20
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
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Bentley планирует создать инновационный электрокар

Bentley ожидает, что новая силовая установка электрокара будет готова к использованию в серийном автомобиле к 2026 году, в том же году, когда, по заявлению автопроизводителя, будет представлена первая полностью электрическая модель Bentley.
32CARS.ru03:50
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В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 23 августа

В Челябинской области режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен до 23 августа Соответствующее распоряжение подписал в пятницу губернатор Алексей Текслер.
Российская газета03:27
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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В Бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета Бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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