КомпанияЧистая прибыль ВТБ упала в 11 раз из-за обвала рынковВ январе чистая прибыль ВТБ по РСБУ составила 1,3 млрд руб., следует из опубликованной отчетности банка.РБК«[Геополитические] сложности оказали влияние на фондовые рынки, что повлекло за собой снижение стоимости по ряду активов. Что в конечном счете повлияло на прибыльность банка за январь», — сказал на брифинге главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко.РБККредитный портфель ВТБ за месяц сократился на 0,2%, до 13,3 трлн рублей.ФинмаркетПо словам Коваленко, обесценение российских суверенных бумаг в меньшей степени повлияло на чистую прибыль ВТБ, чем переоценка корпоративных облигаций.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКLive24Подробнее о событииГеополитические сложности и обвал рынка сократили прибыль ВТБ в 11 разLive2408:22Чистая прибыль ВТБ упала в 11 раз из-за обвала рынковКомпания07:27Чистая прибыль ВТБ упала в 11 раз из-за угрозы войны с УкраинойURA.Ru05:43Чистая прибыль ВТБ в январе составила 1,3 млрд руб., упав в 11 раз из-за обвала на рынкахРБК05:08ВТБ в волатильном январе получил скромные 1,3 млрд руб. прибыли по РСБУИнтерфакс05:07Волатильность на рынках снизила чистую прибыль ВТБ в 11 разFrank Media07:12Показать ещёОценить26Поделиться