«[Геополитические] сложности оказали влияние на фондовые рынки, что повлекло за собой снижение стоимости по ряду активов. Что в конечном счете повлияло на прибыльность банка за январь», — сказал на брифинге главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко.