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Чистая прибыль ВТБ упала в 11 раз из-за обвала рынков

В январе чистая прибыль ВТБ по РСБУ составила 1,3 млрд руб., следует из опубликованной отчетности банка.
РБК
«[Геополитические] сложности оказали влияние на фондовые рынки, что повлекло за собой снижение стоимости по ряду активов. Что в конечном счете повлияло на прибыльность банка за январь», — сказал на брифинге главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко.
РБК
Кредитный портфель ВТБ за месяц сократился на 0,2%, до 13,3 трлн рублей.
Финмаркет
По словам Коваленко, обесценение российских суверенных бумаг в меньшей степени повлияло на чистую прибыль ВТБ, чем переоценка корпоративных облигаций.
РБК

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Геополитические сложности и обвал рынка сократили прибыль ВТБ в 11 раз
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