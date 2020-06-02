Экономика
ТАССВТБ зафиксировал в мае рост просрочки по кредитам физлиц
Банк ВТБ зафиксировал в мае увеличение просрочки по кредитам физлиц, сообщил в ходе телефонной конференции член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Здоровье
Андрей Колесников рассказал, как его лечили от коронавируса
Журналист Андрей Колесников рассказал в фейсбуке, как попал в больницу с подозрением на коронавирус, прошел курс лечения, а потом врачи объявили, что никакого COVID-19 у него не было.
Anews 07:44
Общество
Глава «Уральских авиалиний» рассказал о работе пилота Юсупова
Пилот Дамир Юсупов, которому удалось посадить лайнер A321 на кукурузное поле в Подмосковье после отказа двигателей в августе прошлого года, продолжает работать в «Уральских авиалиниях».
РБК 05:31
Политика
Мишустин представил Путину план восстановления экономики
Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики России.
Коммерсантъ 07:35
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Общество
Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля
«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
Происшествия
В Нью-Йорке начались мародерства
Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка.
Lenta.ru 00:55
Здоровье
В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, когда появится лекарство для лечения коронавируса или вакцина.
Lenta.ru 03:18
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
Общество
Москвичей предупредили о дождливой и ветреной погоде в ближайшие дни
В ближайшие дни в Москве ожидается дождливая погода.
Известия 05:55
Экономика
В 100%-ном размере. Новая выплата придет пенсионерам в течение недели
Пособие по временной нетрудоспособности оформят по принятым правилам: при стаже работы более восьми лет выплата будет сформирована в 100%-ном размере, как средняя зарплата за последние два года.
Primpress.ru вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка
В Крыму правоохранители задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального Следственного комитета.
Газета.Ru 04:00
Происшествия
В челябинском магазине охранник нокаутировал мужчину на каблуках
Эхо Москвы в Челябинске 06:59
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета 31 мая в 23:06
Происшествия
Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском
Кунцевский суд рассмотрит дело о публикации в соцсетях заведомо ложной информации о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции.
Интерфакс 01:40
Общество
Совет Федерации одобрил закон о едином регистре населения
Сведения о россиянах и иностранцах, живущих в России, соберут в едином федеральном информационном регистре.
Российская газета 05:46
Киберспорт
Состоялся релиз геройского шутера Valorant от Riot Games
Inc-news.ru 04:06
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Самую дорогую виллу в Израиле купил бизнесмен Роман Абрамович, который в 2018 году получил гражданство этой страны.
Вести.Ru вчера в 21:33
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для голосования по Конституции
Роспотребнадзор разработал рекомендации избирательным комиссиям для подготовки и проведения общероссийского голосования по поправке к Конституции.
FlashNord 06:10
Общество
Назначен новый начальник московской полиции
Интерфакс 05:51
Общество
Отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса
Отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны России.
Lenta.ru 01:27
Политика
В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы
Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM 04:37
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
Кино
Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром
Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru вчера в 03:41
Футбол
Сестра Дженнаро Гаттузо скончалась в возрасте 37 лет
Сестра главного тренера неаполитанского клуба «Наполи» Дженнаро Гаттузо Франческа скончалась в возрасте 37 лет.
RT на русском 07:52
Игры
Вместо ремастера – мод Crysis Enhanced Edition призван значительно улучшить графику в игре
Команда RemasterStudio выпустила мод для первой части Crysis, который призван улучшить внешний вид проекта 2007 года выпуска.
Городской портал Новый Нижний 01:00
Общество
Главный храм Минобороны откроют 22 июня
Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» состоится 22 июня, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Коммерсантъ 06:57
Политика
Евросоюз поддержал протесты в США
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал мирных протестующих в США, осудив при этом насильственные действия.
Lenta.ru 07:41