Экономика

ТАССТАССВТБ зафиксировал в мае рост просрочки по кредитам физлиц

Банк ВТБ зафиксировал в мае увеличение просрочки по кредитам физлиц, сообщил в ходе телефонной конференции член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
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ВТБ зафиксировал в мае рост просрочки по кредитам физлиц

ТАСС07:57

Чистая прибыль ВТБ в первый месяц самоизоляции упала почти на 77%

РБК04:39

Чистая прибыль ВТБ за первый месяц самоизоляции упала почти на 77%

Ореанда-Новости05:01

Прибыль ВТБ в разгар пандемии сократилась в четыре раза

Фонтанка.Ру07:56

ВТБ в апреле сократил чистую прибыль по МСФО на 77%

Финмаркет04:38

Прибыль ВТБ в апреле упала на 76,9%, по итогам 4 месяцев - на 19,2%

Finam.Ru04:10

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-апреле снизилась на 19%

ПРАЙМ04:05
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Здоровье

Андрей Колесников рассказал, как его лечили от коронавируса

Журналист Андрей Колесников рассказал в фейсбуке, как попал в больницу с подозрением на коронавирус, прошел курс лечения, а потом врачи объявили, что никакого COVID-19 у него не было.
Anews 07:44
Общество

Глава «Уральских авиалиний» рассказал о работе пилота Юсупова

Пилот Дамир Юсупов, которому удалось посадить лайнер A321 на кукурузное поле в Подмосковье после отказа двигателей в августе прошлого года, продолжает работать в «Уральских авиалиниях».
РБК 05:31
Политика

Мишустин представил Путину план восстановления экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики России.
Коммерсантъ 07:35
Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
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Общество

Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля

«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
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Происшествия

В Нью-Йорке начались мародерства

Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка.
Lenta.ru 00:55
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Здоровье

В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни

Россияне смогут вернуться к привычной жизни, когда появится лекарство для лечения коронавируса или вакцина.
Lenta.ru 03:18
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Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
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Общество

Москвичей предупредили о дождливой и ветреной погоде в ближайшие дни

В ближайшие дни в Москве ожидается дождливая погода.
Известия 05:55
Экономика

В 100%-ном размере. Новая выплата придет пенсионерам в течение недели

Пособие по временной нетрудоспособности оформят по принятым правилам: при стаже работы более восьми лет выплата будет сформирована в 100%-ном размере, как средняя зарплата за последние два года.
Primpress.ru вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей

Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
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Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка

В Крыму правоохранители задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального Следственного комитета.
Газета.Ru 04:00
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Происшествия

В челябинском магазине охранник нокаутировал мужчину на каблуках

Эхо Москвы в Челябинске 06:59
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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета 31 мая в 23:06
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Происшествия

Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском

Кунцевский суд рассмотрит дело о публикации в соцсетях заведомо ложной информации о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции.
Интерфакс 01:40
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Энергетика

Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда

REGNUM 03:04
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Общество

Совет Федерации одобрил закон о едином регистре населения

Сведения о россиянах и иностранцах, живущих в России, соберут в едином федеральном информационном регистре.
Российская газета 05:46
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Киберспорт

Состоялся релиз геройского шутера Valorant от Riot Games

Inc-news.ru 04:06
Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Самую дорогую виллу в Израиле купил бизнесмен Роман Абрамович, который в 2018 году получил гражданство этой страны.
Вести.Ru вчера в 21:33
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для голосования по Конституции

Роспотребнадзор разработал рекомендации избирательным комиссиям для подготовки и проведения общероссийского голосования по поправке к Конституции.
FlashNord 06:10
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Общество

Назначен новый начальник московской полиции

Интерфакс 05:51
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Общество

Отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса

Отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны России.
Lenta.ru 01:27
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Политика

В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы

Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM 04:37
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Шоу-бизнес

Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»

РБК 05:40
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Общество

В России начнут выдавать новые автомобильные номера

МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
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Кино

Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром

Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru вчера в 03:41
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Футбол

Сестра Дженнаро Гаттузо скончалась в возрасте 37 лет

Сестра главного тренера неаполитанского клуба «Наполи» Дженнаро Гаттузо Франческа скончалась в возрасте 37 лет.
RT на русском 07:52
Игры

Вместо ремастера – мод Crysis Enhanced Edition призван значительно улучшить графику в игре

Команда RemasterStudio выпустила мод для первой части Crysis, который призван улучшить внешний вид проекта 2007 года выпуска.
Городской портал Новый Нижний 01:00
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Общество

Главный храм Минобороны откроют 22 июня

Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» состоится 22 июня, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Коммерсантъ 06:57
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Политика

Евросоюз поддержал протесты в США

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал мирных протестующих в США, осудив при этом насильственные действия.
Lenta.ru 07:41
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