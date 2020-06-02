Экономика

РБКРБКЧистая прибыль ВТБ в первый месяц самоизоляции упала почти на 77%

За четыре месяца с начала текущего года банк показал 40,7 млрд руб. чистой прибыли против 50,4 млрд руб. годом ранее (минус 19,2%). Ухудшение финансовых результатов в основном связано с розничным бизнесом, пояснил во время конференции по видеосвязи член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
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Прибыль ВТБ в разгар пандемии сократилась в четыре раза

Фонтанка.Ру07:56

Прибыль ВТБ рухнула в 4 раза

Ведомости07:12

Чистая прибыль ВТБ в первый месяц самоизоляции упала почти на 77%

РБК04:39

Чистая прибыль ВТБ за первый месяц самоизоляции упала почти на 77%

Ореанда-Новости05:01

ВТБ в апреле сократил чистую прибыль по МСФО на 77%

Финмаркет04:38

Прибыль ВТБ в апреле упала на 76,9%, по итогам 4 месяцев - на 19,2%

Finam.Ru04:10

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-апреле снизилась на 19%

ПРАЙМ04:05
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Политика

Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
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Происшествия

Владелец русского ресторана в США защищал заведение с оружием в руках

Владелец ресторана отметил, что минувшей ночью защищал своё заведение вместе с друзьями с оружием в руках.
REGNUM 11:11
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Общество

В Москве опубликованы графики отключения горячей воды

Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс 11:08
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Футбол

Стала известна дата возобновления сезона РПЛ

По словам Чернышенко, российский футбол вернется 19 июня, когда пройдут игры первого после рестарта, 23-го тура РПЛ.
Газета.Ru 10:53
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

РИА Новости 11:20
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Политика

Шойгу пригласил главу Пентагона на парад Победы в Москву

Москва, 2 июня 2020, 18:49 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны США Марком Эспером пригласил коллегу принять в участие в параде Победы в Москве.
REGNUM 11:49
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Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
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Космос

К Земле подлетает потенциально опасный астероид

К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
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Общество

Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля

Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью.
ТАСС 06:40
114
Политика

Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США

Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Вести.Ru вчера в 07:57
8
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
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Общество

Дом, в котором родился Гитлер, перестроят в полицейский участок

Дом в Австрии, в котором родился Адольф Гитлер, будет перестроен в полицейский участок.
Вечерняя Москва 11:32
Общество

В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий

С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск 31 мая в 23:19
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Экономика

План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство

В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 01:22
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Политика

Трамп похвалил силовиков за работу во время протестов в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп похвалил сотрудников правоохранительных органов за работу во время массовых беспорядков в Вашингтоне.
Коммерсантъ 11:37
9
Происшествия

Захватчик банка в Москве попросил прощения у Бузовой

Газета.Ru 10:22
4
Общество

В Нью-Йорке продлили комендантский час до конца недели

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в ходе пресс-конференции объявил о продлении комендантского часа в городе до конца недели на фоне продолжающихся беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 11:50
27
Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

Вашингтон, 2 июня 2020, 16:39 — REGNUM Журналист и продюсер новостного агентства Sputnik Николь Руссел пострадала от рук полиции в США.
REGNUM 09:39
109
Экономика

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
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Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
12
Здоровье

В Ульяновской области за неделю заразились коронавирусом 87 медиков

За 7 дней анализ на коронавирус сдали 3195 медиков, входящих в группу риска, а это 75% от общего количества медицинских работников.
Первый ульяновский портал 08:24
4
Наука

Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение

Ученые объясняют полученные результаты эволюционной логикой — если организм осознает высокую вероятность своей смерти, то он меняет поведение и отдает предпочтение репродуктивному результату, а не отложенной заботе о потомстве, рассчитывая повысить шансы, что хотя бы кто-то из его детей выживет.
Популярная механика вчера в 15:25
6
Общество

В Свердловской области ожидаются заморозки

По данным синоптиков ночью и утром 3-4 июня местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 2 °.
Уральский меридиан 06:07
6
Здоровье

Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками

Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы вчера в 03:31
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Происшествия

В Самаре вылечили младенца с коронавирусом

В Самаре из областной детской инфекционной больницы во вторник выписали месячного ребенка, который переболел коронавирусом.
Российская газета 11:00
4
Общество

Поправки в Конституцию начали продвигать роликами про геев

Федеральное агенство новостей (РИА ФАН) опубликовало ролик про гей-пару в поддержку поправок в Конституцию РФ.
Полит.ру 09:36
8
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
415
Происшествия

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
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Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
315
Политика

Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе

После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
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