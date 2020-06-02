Экономика

ВедомостиВедомостиПрибыль ВТБ рухнула в четыре раза

Из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса прибыль ВТБ в апреле упала более, чем в четыре раза – до 900 млн руб. с 3,9 млрд руб. в апреле прошлого года, говорится в отчетности банка по МСФО.
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Прибыль ВТБ в разгар пандемии сократилась в четыре раза

Фонтанка.Ру07:56

Прибыль ВТБ рухнула в четыре раза

Ведомости07:12

Чистая прибыль ВТБ за первый месяц самоизоляции упала почти на 77%

Ореанда-Новости05:01

Чистая прибыль ВТБ в первый месяц самоизоляции упала почти на 77%

РБК04:39

ВТБ в апреле сократил чистую прибыль по МСФО на 77%

Финмаркет04:38

Прибыль ВТБ в апреле упала на 76,9%, по итогам 4 месяцев - на 19,2%

Finam.Ru04:10

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-апреле снизилась на 19%

ПРАЙМ04:05
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Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
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Происшествия

В США полицейские выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik

Ранее представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с применением силы против журналистов во время протестов в США, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.
RT на русском 09:22
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон выставляет на аукцион свое обнаженное фото

Дженнифер решила организовать весьма интригующий аукцион. А главным его лотом станет фото обнаженной актрисы.
Kleo.ru 04:41
Политика

Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города

Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
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Игры

В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5

Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
Moi-portal.ru вчера в 03:21
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Политика

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
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Общество

Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
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Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

Люди встали на оборону русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время бушующих в США беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
Известия 06:43
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Авто

Найден 29-летний советский мотоцикл «Восход» в заводской коробке

С момента выпуска мотоцикла прошло уже 29 лет и, судя по идеальному состоянию, за это время его даже не доставали из заводской коробки.
Motor 09:27
Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым

Депутат призывает мировое сообщество и ООН принять безотлагательные меры, направленные на прекращение дискриминационной политики властей Украины в отношении миллионов крымчан, а Бачелет — предпринять в рамках вверенного ей международным сообществом мандата все возможные шаги для предотвращения повторения водной блокады полуострова в будущем.
РИА Новости 31 мая в 20:08
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Политика

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой вчера в 02:01
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Политика

Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
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Шоу-бизнес

Алсу впервые показала фото сына Рафаэля

Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
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Экономика

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 08:50
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Экономика

В России придумали еще один способ поддержать бизнес

В России придумали еще один способ поддержать бизнес в условиях пандемии коронавируса: запускается новая кредитная программа поддержки занятости под 2 процента годовых для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции.
Lenta.ru 09:15
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Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

BFM.ru вчера в 07:20
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Шоу-бизнес

Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»

РБК 05:40
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Армия и оружие

Северный флот получил стратегический ракетоносец «Князь Владимир»

Само название «стратегический подводный ракетоносец» указывает на то, насколько важно для России появление каждого такого корабля.
Новые Известия вчера в 12:15
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Наука

Снижение влажности повышает риск заражения коронавирусом

При понижении влажности, частицы жидкости, выделяемые организмом больного человека, становятся меньше размером, но дольше висят в воздухе.
ToDay News Ufa 04:21
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Кино

Звезда «Людей Икс» Эван Питерс получил роль в сериале «ВандаВижен»

Американский актер Эван Питерс, знакомый зрителям по работе над фильмами "Американская история ужасов" и "Люди Икс", получил значительную роль в новом сериале от Disney+ "ВандаВижен".
Piter.tv 07:35
2
Авто

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
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Политика

Путин поддержит губернатора Тамбовской области на выборах

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Тамбовской области Александром Никитиным заявил, что поддерживает его выдвижение на новый срок.
РИА Новости 08:38
6
Армия и оружие

Американские военные на танках «Абрамс» покидают Литву

Evo-rus.com вчера в 14:52
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Общество

Гидрометцентр призвал москвичей «день простоять и ночь продержаться»

В столичном регионе начнет теплеть со второй половины дня четверга, 4 июня, прогнозируют в Гидрометцентре.
Интерфакс 07:16
Политика

В ФСВТС рассказали о переговорах с Турцией о поставках С-400

Переговоры России и Турции о поставке второго комплекта зенитных комплексов С-400 «Триумф» находятся в продвинутой стадии.
Известия 06:14
Происшествия

Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры

В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
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Общество

Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.
Известия 06:46
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Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
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Экономика

План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство

В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 01:22
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Транспорт

Поезда на мурманском направлении пойдут в обход разрушенного моста

Российская газета 08:50
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