Экономика
ВедомостиПрибыль ВТБ рухнула в четыре раза
Из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса прибыль ВТБ в апреле упала более, чем в четыре раза – до 900 млн руб. с 3,9 млрд руб. в апреле прошлого года, говорится в отчетности банка по МСФО.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
Происшествия
В США полицейские выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik
Ранее представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с применением силы против журналистов во время протестов в США, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.
RT на русском 09:22
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон выставляет на аукцион свое обнаженное фото
Дженнифер решила организовать весьма интригующий аукцион. А главным его лотом станет фото обнаженной актрисы.
Kleo.ru 04:41
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
Игры
В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5
Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
Moi-portal.ru вчера в 03:21
Политика
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Общество
Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
Происшествия
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
Люди встали на оборону русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время бушующих в США беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
Известия 06:43
Авто
Найден 29-летний советский мотоцикл «Восход» в заводской коробке
С момента выпуска мотоцикла прошло уже 29 лет и, судя по идеальному состоянию, за это время его даже не доставали из заводской коробки.
Motor 09:27
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым
Депутат призывает мировое сообщество и ООН принять безотлагательные меры, направленные на прекращение дискриминационной политики властей Украины в отношении миллионов крымчан, а Бачелет — предпринять в рамках вверенного ей международным сообществом мандата все возможные шаги для предотвращения повторения водной блокады полуострова в будущем.
РИА Новости 31 мая в 20:08
Политика
Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США
Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой вчера в 02:01
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 08:50
Экономика
В России придумали еще один способ поддержать бизнес
В России придумали еще один способ поддержать бизнес в условиях пандемии коронавируса: запускается новая кредитная программа поддержки занятости под 2 процента годовых для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции.
Lenta.ru 09:15
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
BFM.ru вчера в 07:20
Армия и оружие
Северный флот получил стратегический ракетоносец «Князь Владимир»
Само название «стратегический подводный ракетоносец» указывает на то, насколько важно для России появление каждого такого корабля.
Новые Известия вчера в 12:15
Наука
Снижение влажности повышает риск заражения коронавирусом
При понижении влажности, частицы жидкости, выделяемые организмом больного человека, становятся меньше размером, но дольше висят в воздухе.
ToDay News Ufa 04:21
Кино
Звезда «Людей Икс» Эван Питерс получил роль в сериале «ВандаВижен»
Американский актер Эван Питерс, знакомый зрителям по работе над фильмами "Американская история ужасов" и "Люди Икс", получил значительную роль в новом сериале от Disney+ "ВандаВижен".
Piter.tv 07:35
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
Политика
Путин поддержит губернатора Тамбовской области на выборах
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Тамбовской области Александром Никитиным заявил, что поддерживает его выдвижение на новый срок.
РИА Новости 08:38
Армия и оружие
Американские военные на танках «Абрамс» покидают Литву
Evo-rus.com вчера в 14:52
Общество
Гидрометцентр призвал москвичей «день простоять и ночь продержаться»
В столичном регионе начнет теплеть со второй половины дня четверга, 4 июня, прогнозируют в Гидрометцентре.
Интерфакс 07:16
Политика
В ФСВТС рассказали о переговорах с Турцией о поставках С-400
Переговоры России и Турции о поставке второго комплекта зенитных комплексов С-400 «Триумф» находятся в продвинутой стадии.
Известия 06:14
Происшествия
Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
Общество
Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.
Известия 06:46
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
Экономика
План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство
В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 01:22
Транспорт
Поезда на мурманском направлении пойдут в обход разрушенного моста
Российская газета 08:50