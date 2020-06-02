с чего всё началось

За четыре месяца с начала текущего года банк показал 40,7 млрд руб. чистой прибыли против 50,4 млрд руб. годом ранее (минус 19,2%). Ухудшение финансовых результатов в основном связано с розничным бизнесом, пояснил во время конференции по видеосвязи член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Чистая прибыль ВТБ в первый месяц самоизоляции упала почти на 77%

Политика Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России. 1K

Кино Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях. 16

Общество Онищенко выступил против тотальной вакцинации россиян Гражданам, которые после карантина собираются выехать за пределы страны, нужно сдать тест на антитела к коронавирусу. 1

Общество СФ одобрил закон об увеличении размера выплат за первого ребенка Совет Федерации на очередном заседании во вторник, 2 июня, одобрил закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет. 3

Единоборства Джон Джонс отказался от чемпионского пояса UFC Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, сообщил о том, что оставляет свой титул, предложив организации разыграть вакантный чемпионский пояс в поединке между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем.

Происшествия На Сахалине отказали в возбуждении уголовного дела на мэра Охи Южно-Сахалинск, 2 июня 2020, 10:06 — REGNUM Следственный комитет на Сахалине не нашёл оснований для возбуждения уголовного дела по обвинению в браконьерстве мэра Охи Сергея Гусева. 5

Космос В кораблях Маска нашли заимствование у россиян «Раньше космические челноки могли перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа», — написал автор материала, указав, что россияне с самого начала отдавали предпочтение раздельным стартам космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей. 12

Футбол Серия А может изменить формат в следующем сезоне Следующий сезон Серии А может пройти в измененном формате, сообщает La Repubblica.

Экономика Дальний Восток будет летать на общих основаниях Местным авиакомпаниям отказали в дополнительной господдержке В правительстве отказали авиакомпаниям Дальнего Востока и Крайнего Севера в дополнительных мерах поддержки.

Общество В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда". 261

Автоспорт Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона Сегодня, 2 июня пресс-служба Формулы-1 представила расписание первых восьми этапов нового сезона.

Политика Республиканцы не дали Сенату осудить разгон протестующих Демократическое меньшинство внесло на рассмотрение Сената Конгресса США резолюцию с осуждением действий властей во время разгона протестующих. 2

Биатлон Правление СБР обвинило Драчёва в управленческом коллапсе Правление СБР выпустило пресс-релиз, в котором сообщается, что внеочередная отчётно-выборная конференция, на которой изберут новых президента и состав правления, состоится 11 июля.

Общество Гидрометцентр спрогнозировал июльскую жару на выходных Дожди в столичном регионе сохранятся до конца недели, но в выходные они будут кратковременными. 10

Экономика Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа Минюст РФ заявил, что тяжба по решению суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет.

Здоровье Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков Группа экспертов обратилась с письмом к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой принять срочные меры из-за дефицита средств индивидуальной защиты для медицинских работников, сообщает РБК. 704