Экономика

РБКРБКЧистая прибыль ВТБ в первый месяц самоизоляции упала почти на 77%

За четыре месяца с начала текущего года банк показал 40,7 млрд руб. чистой прибыли против 50,4 млрд руб. годом ранее (минус 19,2%). Ухудшение финансовых результатов в основном связано с розничным бизнесом, пояснил во время конференции по видеосвязи член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
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с чего всё началось
В апреле, когда в большинстве регионов России действовал режим самоизоляции из-за пандемиии коронавируса, чистая прибыль ВТБ составила 900 млн руб., следует
 из опубликованной отчетности банка по МСФО.
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