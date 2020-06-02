с чего всё началось

За четыре месяца с начала текущего года банк показал 40,7 млрд руб. чистой прибыли против 50,4 млрд руб. годом ранее (минус 19,2%). Ухудшение финансовых результатов в основном связано с розничным бизнесом, пояснил во время конференции по видеосвязи член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Чистая прибыль ВТБ в первый месяц самоизоляции упала почти на 77%

Экономика В правительстве создан план по восстановлению доходов россиян Правительством подготовлен Общенациональный план действий, призванный обеспечить восстановление занятости, доходов населения и пострадавшей от пандемии экономики в целом. 12

Политика Турция заявила о совместной с Россией разработке вакцины от COVID Глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о сотрудничестве страны с Россией в вопросе разработки вакцины от нового типа коронавируса COVID-19.

Здоровье Пять пациентов из ЦГБ Дербента транспортированы в Махачкалу Во вторник, 2 марта, из Центральной горбольницы Дербента вертолётом санавиации министерства здравоохранения региона забрали в республиканские клиники 5 пациентов в тяжелом состояниис коронавирусом и атипичной пневмонией.

Общество Глава московского департамента заявил о появлении COVID-19 в России в январе По словам представителя департамента информационных технологий столицы, город начал заблаговременно готовиться к потенциальной угрозе, из-за этого в середине января началась проработка различных решений, которые помогли бы Москве справиться с возможным распространением вируса. 8

Происшествия Рамилю Шамсутдинову дополнили обвинение Рамилю Шамсутдинову дополнили обвинение Срочнику Рамилю Шамсутдинову предъявили дополнительное обвинение в покушении на убийство. 791

Экономика Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне. 6

Здоровье 727 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье За все время в Подмосковье было выявлено 3 470 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы. 1,4K

Армия и оружие В России определили условия применения ядерного оружия Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия. 1,3K

Общество Большинство вузов в России решили не повышать стоимость обучения Большинство российских вузов решили не повышать стоимость обучения в новом учебном году, сообщил глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков. 2

Общество Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. 82

Космос К Земле подлетает потенциально опасный астероид К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА. 299

Общество В Ростовской области сняли ряд ограничений Ростов-на-Дону, 2 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области сняли ряд ограничений, действовавших в регионе с 31 марта 2020 года. 52