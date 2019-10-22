Экономика

РБКРБКЧистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза

17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.
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Чистая прибыль владельца «Пятёрочек» снизилась в 3,6 раза

Rambler News Service03:36

Магазины «Карусель» обвалили прибыль целого холдинга

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Х5 сократила квартальную чистую прибыль на 72,3% на фоне трансформации «Карусели»

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Коммерсантъ03:46

Недокрутили. Прибыль X5 Retail Group упала почти в четыре раза из-за трансформации сети гипермаркетов «Карусель»

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Прибыль X5 упала в 3,6 раза после отказа развивать гипермаркеты

Ведомости03:05

Прибыль X5 в 3 квартале снизилась на 72%

Finam.Ru03:15
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Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

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Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
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Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 04:31
Армия и оружие

Военная полиция РФ начнет работу в зоне турецкой операции в Сирии

С полуночи 23 октября российская военная полиция и сирийские военные начнут работу в зоне турецкой операции.
РЕН ТВ 13:12
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Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу в монастыре

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Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Суд в Киеве снял обвинения с Тюрина в заказе убийства Вороненкова

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Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

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Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев

Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
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Хоккей

Салават Юлаев — Авангард 1:2 (Серия буллитов)

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11-летняя синхронистка погибла во время тренировки в Перми

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Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

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Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа

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Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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Эксперты назвали преимущества турбированных двигателей

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Эрдоган сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС «Аккую»

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Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким

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Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки»

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«Северный поток-2» без учета датского участка построен

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, строительство оставшихся 300 километров газопровода займет 5 недель.
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В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
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Неизвестный в Осло угнал машину скорой помощи и наехал на людей

Машину скорой помощи с тремя санитарами внутри угнал 22 октября неизвестный в столице Норвегии.
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