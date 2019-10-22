17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.

Экономика Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.

Политика В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами «Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.

Космос Одобрен проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну Научно-технический совет одобрил эскизный проект ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну.

Происшествия В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.

Происшествия Мосгорсуд отменил приговор въехавшему в переход водителю автобуса Мосгорсуд принял решение об отмене приговора водителю автобуса Виктору Тихонову, который въехал в переход на Славянском бульваре в 2017 году, и освободил его из следственного изолятора.

Политика В Сочи проходит встреча Путина и Эрдогана В Сочи проходят переговоры президентов России и Турции, на которых обсуждается положение дел в Сирии, где Анкара проводит военную операцию.

Экономика Рост цен на гречку зафиксировали в России Рост цен на гречневую крупу зафиксировали в России.

Шоу-бизнес Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.

Происшествия В Волгограде задержали бросавших шелуху в Вечный огонь военных В Волгограде сотрудники полиции задержали двоих военных-контрактников, которые кидали шелуху от семечек в Вечный огонь.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Происшествия Фигурант дела о нападении на Кашина получил 8 лет колонии за похищение Вячеслав Борисов, фигурант дела о нападении на журналиста Олега Кашина, осужден в Санкт-Петербурге на восемь лет колонии строгого режима за похищение человека.

Шоу-бизнес Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.

Происшествия Вооруженный мужчина угнал скорую помощь и сбил людей в Осло Неизвестный вооруженный мужчина угнал машину скорой помощи в Осло и сбил на ней несколько человек, прежде чем его удалось задержать.

Политика Путин включил журналиста Вышинского в состав СПЧ «Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 21 октября, подписал Указ о внесении изменений в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека», — сказано на официальном сайте СПЧ.

Политика Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом» Сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Число заключенных в России достигло исторического минимума Количество заключенных в колониях России снизилось до 434 тыс. человек, что стало минимальным значением в истории современной России, сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН.

Кино Звезда «Игры престолов» сыграет злодея в сериале по «Властелину колец» Британский актёр Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка в сериале «Игра престолов», выступит в роли злодея в многосерийном проекте «Властелин колец».

Общество Медведев: россияне смогут поступать в вузы через интернет Ранее в Минобрнауки сообщили, что к концу 2024 году абитуриенты смогут в режиме онлайн оформить документы для поступления в любой вуз России.

Общество У американцев на МКС сломались чайник и плита Астронавты на Международной космической станции (МКС) не могут пользоваться кухней на американском сегменте, в связи с чем им приходится подогревать продукты в российском сегменте, сообщает «РИА Новости» во вторник, 22 октября.

Происшествия В Москве полковник МВД застрелил любовника молодой жены 63-летний полковник МВД в отставке Вячеслав Пименов застрелил любовника своей молодой жены, которого она привела к ним в квартиру.

Музыка Фанатка Киркорова станцевала с ним в Сыктывкаре Поклонница короля российской эстрады Филиппа Киркорова вышла на сцену во время его выступления в Сыктывкаре и показала зажигательные танцы под хит «Ибица».

Футбол Валерий Газзаев: «Вижу у Тедеско великолепные артистические качества» Отметил бы прежде всего его великолепные артистические качества, которые сделали бы честь любому актеру "Больших и Малых академических театров".