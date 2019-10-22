Экономика
РБКЧистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза
17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:57, Вашингтон
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства
StarHit.ru вчера в 13:00
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском 03:32
Космос
Одобрен проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Научно-технический совет одобрил эскизный проект ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну.
Вечерняя Москва 11:45
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор въехавшему в переход водителю автобуса
Мосгорсуд принял решение об отмене приговора водителю автобуса Виктору Тихонову, который въехал в переход на Славянском бульваре в 2017 году, и освободил его из следственного изолятора.
RT на русском 12:49
Политика
В Сочи проходит встреча Путина и Эрдогана
В Сочи проходят переговоры президентов России и Турции, на которых обсуждается положение дел в Сирии, где Анкара проводит военную операцию.
Вести.Ru 11:50
Экономика
Рост цен на гречку зафиксировали в России
Рост цен на гречневую крупу зафиксировали в России.
Вечерняя Москва 08:11
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 06:27
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху в Вечный огонь военных
В Волгограде сотрудники полиции задержали двоих военных-контрактников, которые кидали шелуху от семечек в Вечный огонь.
РБК 12:23
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Происшествия
Фигурант дела о нападении на Кашина получил 8 лет колонии за похищение
Вячеслав Борисов, фигурант дела о нападении на журналиста Олега Кашина, осужден в Санкт-Петербурге на восемь лет колонии строгого режима за похищение человека.
Известия 12:00
Шоу-бизнес
Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой
Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.
Актуальные Новости 04:37
Происшествия
Вооруженный мужчина угнал скорую помощь и сбил людей в Осло
Неизвестный вооруженный мужчина угнал машину скорой помощи в Осло и сбил на ней несколько человек, прежде чем его удалось задержать.
Lenta.ru 12:34
Политика
Путин включил журналиста Вышинского в состав СПЧ
«Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 21 октября, подписал Указ о внесении изменений в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека», — сказано на официальном сайте СПЧ.
Политика Сегодня вчера в 14:35
Политика
Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»
Сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:32
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала фото с возлюбленным
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова опубликовала первую фотографию со своим возлюбленным.
News.ru 10:50
Общество
Число заключенных в России достигло исторического минимума
Количество заключенных в колониях России снизилось до 434 тыс. человек, что стало минимальным значением в истории современной России, сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН.
РБК 11:32
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ вчера в 10:09
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет злодея в сериале по «Властелину колец»
Британский актёр Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка в сериале «Игра престолов», выступит в роли злодея в многосерийном проекте «Властелин колец».
News.ru 11:35
Общество
Медведев: россияне смогут поступать в вузы через интернет
Ранее в Минобрнауки сообщили, что к концу 2024 году абитуриенты смогут в режиме онлайн оформить документы для поступления в любой вуз России.
Будущее России. Национальные проекты 12:01
Общество
У американцев на МКС сломались чайник и плита
Астронавты на Международной космической станции (МКС) не могут пользоваться кухней на американском сегменте, в связи с чем им приходится подогревать продукты в российском сегменте, сообщает «РИА Новости» во вторник, 22 октября.
Известия 11:00
Происшествия
В Москве полковник МВД застрелил любовника молодой жены
63-летний полковник МВД в отставке Вячеслав Пименов застрелил любовника своей молодой жены, которого она привела к ним в квартиру.
Комсомольская правда 08:09
Музыка
Фанатка Киркорова станцевала с ним в Сыктывкаре
Поклонница короля российской эстрады Филиппа Киркорова вышла на сцену во время его выступления в Сыктывкаре и показала зажигательные танцы под хит «Ибица».
NewInform 06:43
Футбол
Валерий Газзаев: «Вижу у Тедеско великолепные артистические качества»
Отметил бы прежде всего его великолепные артистические качества, которые сделали бы честь любому актеру "Больших и Малых академических театров".
Спорт-Экспресс 12:00
Политика
СБУ задержала бывшего замминистра по подозрению в госизмене
Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в аэропорту «Борисполь» Юрия Бровченко.
News.ru 12:37