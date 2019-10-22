Экономика

РБКРБКЧистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза

17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.
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Недокрутили. Прибыль X5 Retail Group упала почти в четыре раза из-за трансформации сети гипермаркетов «Карусель»

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Х5 сократила квартальную чистую прибыль на 72,3% на фоне трансформации «Карусели»

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Прибыль X5 в 3 квартале снизилась на 72%

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который усомнился в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.
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Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
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Новый император Японии Нарухито взошел на престол

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Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

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Появилось изображение формы сборной России на Евро-2020

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Посол США на Украине дал показания против Трампа

Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
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Названа возможная причина гибели трёх человек на руднике Таймырский

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Певица Ани Лорак произвела фурор в Сети публикацией новой фотографии, которая была сделана на съёмках клипа на песню «Мы нарушаем».
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Инцидент произошел 22 октября около 22:20 в салоне автобуса. По словам кондуктора, пассажир отказался платить за проезд.
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В Челябинскую область привезли колбасу с африканской чумой свиней

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