Экономика
РБКЧистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза
17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.
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Х5 сократила квартальную чистую прибыль на 72,3% на фоне трансформации «Карусели»
Финмаркетвчера в 04:15
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Новый способ кражи денег у клиентов банков — через установку программы удаленного доступа на мобильные телефоны — придумали интернет-мошенники.
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«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов
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В Японии император Нарухито официально вступил на престол. Трансляцию общественного телевидения страны посмотрел портал «360».
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В Москве задержан директор правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Маяков.
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Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
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Певица Ани Лорак произвела фурор в Сети публикацией новой фотографии, которая была сделана на съёмках клипа на песню «Мы нарушаем».
Происшествия
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Инцидент произошел 22 октября около 22:20 в салоне автобуса. По словам кондуктора, пассажир отказался платить за проезд.
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В столичном Депздраве рекомендовали работникам офисов воздержаться от рукопожатий и объятий из-за сезона острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа.
Авто
В России скоро появятся первые азербайджанские автомобили Khazar SD
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По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело
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В исследовании приняли участие 25 торговых марок ромашкового чая, из которых 6 лекарственных средств "ромашка аптечная", 8 биологически-активных добавок (БАД) и 11 чаёв (2 из них – детские): двадцать из них произведены в России, остальные, по одному бренду – в Чехии, Индии, Шри-Ланке, Азербайджане и ОАЭ.
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Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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