Экономика
РБКЧистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза
17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.
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Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали всего за 15 минут
«Умные» четки из Ватикана, презентация которых состоялась несколько дней назад, через привязку к смартфону напоминают пользователю о религиозных праздниках и ежедневно рассылают новые молитвы.
Planet Today 20 октября в 17:55
Футбол
Ла Лига требует от «Реала» и «Барселоны» согласовать дату матча
Каталонский клуб предложил назначить матч на 18 декабря, и «Реал Мадрид» согласился, но против выступила испанская Ла Лига.
Комсомольская правда 09:21
Происшествия
Военнослужащие грызли семечки и бросали их в Вечный огонь в Волгограде
Как сообщили «Блокнот Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, молодые люди грызли семечки и бросали от них шелуху в Вечный огонь на Аллее Героев.
Блокнот Волгоград 09:28
Политика
Украинский министр назвал себя дебилом
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Lenta.ru 07:12
Кино
Эмилию Кларк расстроила критика «Игры престолов»
Британская актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в фантастическом сериале "Игра престолов", отреагировала на негативные отзывы о концовке шоу.
Газета.Ru 08:46
Общество
Дело Серебренникова поступило в суд для повторного рассмотрения
Мещанский суд Москвы получил для нового рассмотрения материалы уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова.
ТАСС 08:54
Политика
Сванидзе не намерен уходить из СПЧ
Член Совета по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе прокомментировал "Газете.Ru" назначение нового руководства, а также уход Тамары Морщаковой и исключение из Совета Екатерины Шульман.
Газета.Ru 08:27
Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
Политика
Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу
«Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский провёл встречу старших должностных лиц трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский союз — Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года», — говорится в пресс-релизе министерства.
RT на русском 08:58
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
RT на русском вчера в 19:36
Политика
«Нормандский формат» испытывает определенные трудности, заявил Песков
«Нормандский формат» испытывает определенные трудности: одна из сторон допускает отхождение от достигнутых ранее договоренностей, затрудняя подготовку к необходимому саммиту.
ФАН 09:30
Шоу-бизнес
Сын Орбакайте окончил элитный британский вуз
Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram снимок младшего сына Дени Байсарова в мантии выпускника.
Пятый канал вчера в 12:23
Экономика
Гордума Екатеринбурга отклонила новые ставки налога на недвижимость
Екатеринбургская гордума отказалась принимать новые ставки налога на недвижимость, предложенные мэрией.
REGNUM 09:30
Кино
Вышел трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
В Сети появился трейлер девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 07:00
Политика
Американского журналиста удивило отношение к русским в Эстонии
Американский журналист Виджай Махешвари в статье для Politico рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
РИА Новости 08:55
Происшествия
Убийца 12-летней девочки в Чите получил пожизненный срок
Забайкальский краевой суд вынес приговор Алексею Фирулеву, которого признали виновным в убийстве 12-летней девочки в 2018 году.
Известия 08:48
Экономика
Медведев охарактеризовал российскую экономику
В конце сентября президент России Владимир Путин объявил, что отрасли российской экономики не нужно забрасывать деньгами.
Lenta.ru вчера в 10:06
Экономика
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
RT на русском 06:13
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости 05:16
Происшествия
Экс-министр погиб при крушении вертолета на Украине
Труд вчера в 18:45
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Авто
Автомобили каршеринга стали продавать пользователям
С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.
Автоновости дня вчера в 05:48
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44