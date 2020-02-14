Экономика
Lenta.ruЧистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов
Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов в 2019 году. Это следует из финансовых результатов за прошлый год, обнародованных компанией. Как сообщили в «Яндексе», его чистая прибыль составила 11,2 миллиарда рублей (180,9 миллиона долларов).
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Общество
Более 40% мужчин назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин
41% мужчин считают ущемлением своих прав выход на пенсию по старости на пять лет позднее женщин.
Здоровье
Онищенко заявил, что в России эпидемии ВИЧ нет
По данным на декабрь 2019 года, в России число ВИЧ-инфицированных составило 1,06 млн человек.
Авто
В Москве названы самые продаваемые автомобили января
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Общество
Найден отец ребёнка школьницы, якобы беременной от 10-летнего мальчика
Энергетика
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Авто
Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России
Российские дилеры марки Skoda начали продажи компактного кроссовера Karoq.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Согласно прогнозу заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в первый месяц весны на всей территории европейской России температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы, пишет "Российская газета".
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
Спорт
Репилов победил в спринте на чемпионате мира по санному спорту в Сочи
Россиянин Роман Репилов завоевал золото в спринте на чемпионате мира по санному спорту в Сочи. Репилов показал время 34,901 секунды.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Игры
«МегаФон» и Tele2 запустили собственные стриминговые сервисы
Компания «Мегафон» договорилась с Loudplay о запуске совместного облачного гейминга, пишет «Коммерсант».
Общество
Путин помиловал трех граждан России
Президент подписал указы о помиловании троих граждан РФ - двух женщин и одного мужчины.
Армия и оружие
ЦПВС опроверг заявления Турции о потерях сирийской армии в Идлибе
Заявления Минобороны Турции, что армия Сирии несёт потери от ударов турецких войск в идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности.
Происшествия
В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу
"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
Политика
В Турции усилили охрану посольства России из-за угроз
Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Биатлон
Анфиса Резцова: Пусть Фуркад подает на меня в суд, я его не боюсь
Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР и России Анфиса Резцова умудрилась переполошить спортивный мир, даже не выходя на лыжню.
Музыка
Юрий Антонов отложил юбилейный концерт из-за перенесенной операции
Здоровье
В ВОЗ допустили заболевание коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны "враждебных объектов" в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Политика
Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» звезды появилась серия снимков, на которых она запечатлена кормящей новорожденного сына Исаака грудью в общественном месте Бруклина.
Происшествия
Голунов получил письменные извинения от прокуратуры
Журналист Иван Голунов получил письменные извинения в привлечении к необоснованной уголовной ответственности от прокуратуры Западного административного округа Москвы.