Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов

Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов в 2019 году. Это следует из финансовых результатов за прошлый год, обнародованных компанией. Как сообщили в «Яндексе», его чистая прибыль составила 11,2 миллиарда рублей (180,9 миллиона долларов).
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