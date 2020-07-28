Экономика
RuNews24.ruЧистая прибыль «Яндекса» во втором квартале упала на 67 %
По итогам второго квартала выручка от интернет-рекламы упала на 15 % и составила почти 25 миллиардов рублей. В компании это объяснили тем, что из-за экономического кризиса сокращаются рекламные бюджеты и в целом уменьшается деловая активность.
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Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
Политика
Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом, передает РИА-Новости.
Радио Маяк вчера в 11:23
Происшествия
Защита экс-консула Сейшел в Екатеринбурге написала заявление в СКР на следователей МВД
Защита бывшего почетного консула Сейшельских островов в Екатеринбурге, бизнесмена Игоря Вожагова написала заявление главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело на следователя ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, которая расследует дело в отношении экс-консула.
Znak.com 04:26
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Происшествия
ТАСС: Ефремов отказался давать показания во время следствия
Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, во время следствия отказался давать показания, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ 04:44
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Общество
14 человек в НСО сдали ЕГЭ по обществознанию и химии на 100 баллов
В Новосибирской области озвучили результаты ЕГЭ по обществознанию и химии, стобалльниками суммарно стали 14 человек.
АиФ Новосибирск 02:50
Авто
Алкозамки поставят на все новые машины в России
Ждём нового подорожания ТС В минпромторге РФ работают над внедрением блокиратора в автомобили.
Ladaonline 04:18
Происшествия
В Севастополе от COVD-19 скончались двое пенсионеров
В городе-герое коронавирус вызвал осложнения у двоих престарелых мужчин в возрасте 83 и 85 лет.
КП - Севастополь 04:42
Общество
В Зауралье подтвердили ещё 36 случаев COVID-19
Курган, 26 июля 2020, 15:03 — REGNUM В Курганской области за 25 июля подтверждено 36 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 26 июля в 08:03
Происшествия
В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин
Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 03:28
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Олега Шатова
Полузащитник Олег Шатов покинул санкт-петербургский "Зенит" в связи с истечением срока контракта, об этом сообщает пресс-служба клуба.
РИА Новости 03:19
Общество
За сутки в Свердловской области выявили 209 случаев коронавируса
Уральский меридиан вчера в 03:35
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова.
Lenta.ru вчера в 17:53
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Путешествия
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
Общество
ВОЗ опровергла появление более заразного типа коронавируса во Вьетнаме
27 июля глава Минздрава Вьетнама Нгуен Тхань Лонг сообщил, что у заболевших COVID-19 в Дананге был выявлен новый тип вируса, отличающийся повышенной заразностью.
РБК 04:38
Общество
Минюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в Бюджетный кодекс разрабатывает Минфин, сообщали ранее «Ведомостям» в министерстве.
Ведомости вчера в 13:20
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Армия и оружие
В Турции заявили, что готовы «устранить обеспокоенность» США несовместимостью С-400 и F-35
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в среду о готовности Анкары "устранить обеспокоенность" США из-за несовместимости американских истребителей пятого поколения F-35 и российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
ТАСС 04:31
Общество
Разработчик вакцины от COVID-19 назвал срок действия иммунитета
К сожалению, на текущий момент исследования эпидемиологические указывают на обратную ситуацию.
РБК 05:02
Происшествия
На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Происшествия
Алтайский боксер арестован после драки
Sibnovosti.ru 04:11
Общество
Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа
5-7 дней может уйти на проверку вакцины в Росздравнадзоре. В гражданский оборот вакцина может поступить 15 августа.
Российская газета 04:54
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили вчера в 23:11
Космос
Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса
Об открытии кратко рассказывается на сайте Европейского космического агентства ESA.
Российская газета вчера в 07:57
Происшествия
СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве
Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:20