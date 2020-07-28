Экономика
РБКРекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%
Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
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Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
Известия 27 июля в 08:46
Политика
ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма
Ранее ВШЭ обещала дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое многие расценили как оправдание терроризма.
РБК вчера в 12:07
Общество
Жена сына Чайки пожаловалась на угрозы со стороны мужа из-за развода
Марина Чайка, жена сына экс-генпрокурора РФ Артема Чайки заявила, что не может получить от него развод.
Компания вчера в 13:11
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
Политика
Соперница Лукашенко на выборах ответила на вопрос о Крыме
Светлана Тихановская, которая будет соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах, призвала не искать «пророссийские следы» в ее избирательной кампании.
НТВ вчера в 14:48
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Происшествия
Экс-чиновник Севастополя обвинен в пропаже двух миллиардов рублей
Бывший директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов обвинен в причинении ущерба бюджету на сумму более двух миллиардов рублей.
Российская газета вчера в 14:27
Наука
Биологи ТГУ выявили высокую концентрацию микропластика в притоке Оби
Naked Science вчера в 05:25
Интернет
Определены способы избежать слежки Google за пользователями
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов дал несколько советов о том, как отключить службы надзора Google, при этом не отказываясь от популярного поисковика.
МедиаПоток 01:43
Происшествия
Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru вчера в 09:42
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ) сообщила о 111 нарушениях перемирия в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 17:19
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Общество
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков — они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя.
Коммерсантъ 01:59
Происшествия
Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии
В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
Коммерсантъ вчера в 15:54
Общество
Суд снял блокирующий сделку Собчак арест с крабовых компаний
Московский Комсомолец вчера в 23:52
Общество
В Хабаровске впервые арестовали участника митинга в поддержку Фургала
Компания вчера в 08:48
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ вчера в 06:34
Общество
Turkish Airlines 2 августа возобновит рейсы из Пулково в Стамбул
Деловое.ТВ вчера в 09:24
Политика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Мария Голубкина изменила цвет волос и помолодела на 15 лет
RuNews24.ru вчера в 05:08
Политика
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 12:46
Экономика
Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд руб
Сбербанк России дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Интерфакс 02:13
Общество
В двух районах Саратова до вечера отключили холодную воду
В Саратове без воды остались жители двух районов - Заводского и Волжского.
Саратов 24 01:37
Шоу-бизнес
Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
Звезда Playboy Сорайя Вучелич заявила, что состоит в отношениях с мужем Ксении Бородиной Курбаном Омаровым.
VSE42.RU вчера в 05:58
Здоровье
Роскачество не советует злоупотреблять в жару холодным чаем и кофе
"Роскачество" не советует злоупотреблять в жару холодным чаем и кофе.
Piter.tv 01:36
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Коммерсантъ 27 июля в 20:15
Происшествия
Российские школьники избили сверстницу и сняли это на видео
В российском городе Красноуральске (Свердловская область) школьники избили сверстницу и сняли это на видео.
Lenta.ru 00:49
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56