Экономика
RuNews24.ruЧистая прибыль «Яндекса» во втором квартале упала на 67 %
Компания «Яндекс» отчиталась за два периода: за второй квартал и первое полугодие. По итогам второго квартала выручка от интернет-рекламы упала на 15 % и составила почти 25 миллиардов рублей.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
«Яндекс» отчитался о трёхкратном росте выручки от продаж устройств с «Алисой»
Rambler News Service06:05
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:13, Ашберн
Общество
ФАС обвинила Райффайзенбанк в нарушении условий предоставления кешбэка
Федеральная антимонопольная служба сообщила о признаках нарушения Райффайзенбанком антимонопольного законодательства при предоставлении клиентам кешбэка по кредитным и дебетовым картам.
РБК 08:12
Финансы
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
Происшествия
Удальцова арестовали на 10 суток за организацию несогласованной акции
«Суд назначил Удальцову наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток за организацию публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»,-- сообщили в суде (цитата по «Интерфаксу»).
Коммерсантъ 08:46
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Здоровье
В Минздраве рассказали о влиянии диабета на течение коронавируса
По словам Чуланова, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет повышают риск летального исхода при тяжелом течении COVID-19.
Газета.Ru 08:54
Происшествия
Машинист пострадал при столкновении двух грузовых поездов в Петербурге
При столкновении грузовых электровозов на юге Петербурга пострадал один из машинистов.
Газета.Ru 09:00
Общество
Росгвардия выпустила клип по мотивам игры The Last of Us
Росгвардия записала кавер на заглавную песню игры The Last of Us и выпустила клип на него. Название кавера — «Trust Us» («Верьте в нас»).
Афиша Daily 08:04
Происшествия
Трое мужчин пытались продать саратовца, изнасиловали его и убили
"Размышляя, как наказать 32-летнего за хищение телефона, трое злоумышленников решили взыскать с него «убытки», продав мужчину в качестве рабочей силы в одно из местных личных подсобных хозяйств", - рассказали в ведомстве.
Саратов 24 07:06
Общество
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Бывший журналист и бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, отказался заключить сделку со следствием.
Известия 08:32
Политика
Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400
Россия прорабатывает возможность поставки второй партии систем противовоздушной обороны С-400 Турции, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
RT на русском 07:44
Футбол
Осинькин назначен главным тренером «Крыльев Советов»
Bobsoccer 02:04
Футбол
«Зенит» сообщил о расставании с рядом футболистов
Евро-футбол.ру 06:09
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
МонаВиста вчера в 07:50
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Авто
Компания Hyundai «подогрела» обновлённый кроссовер Santa Fe
Корейская марка Hyundai готовит «подогретую» версию обновлённого кроссовера Santa Fe — N Performance.
Журнал Авто.ру 03:00
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:33
Общество
Основатель Valve открыто поддержал консоль Xbox Series X
Вашингтон, 28 июля 2020, 14:42 — REGNUM Глава Valve Гейб Ньюэлл заявил, что консоль Xbox Series X лучше, чем PlayStation 5. Об этом 28 июля сообщает «Игромания».
REGNUM 07:42
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Сотрудники Роспотребнадзора, посетившие туристические объекты в Абхазии, признали эпидемиологическую ситуацию в стране благополучной.
ФАН вчера в 12:33
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Кино
Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино
Что происходит 03:29
Экономика
В Минфине разъяснили поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
В Минфине заявили, что поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в ПФР нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса.
RT на русском 05:58
Авто
Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class
Компания Mercedes-Benz анонсировала новую модель серии T-Class.
Деловое.ТВ 07:11
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Происшествия
Прокурор запросил 5,5 лет колонии для экс-главы РАО Федотова
Прокурор попросил суд 28 июля приговорить к 5,5 годам колонии бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова по делу о мошенничестве.
Известия 08:29