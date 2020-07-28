Компания «Яндекс» отчиталась за два периода: за второй квартал и первое полугодие. По итогам второго квартала выручка от интернет-рекламы упала на 15 % и составила почти 25 миллиардов рублей.

Чистая прибыль «Яндекса» во втором квартале упала на 67 %

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