Чистая прибыль «Яндекса» во втором квартале упала на 67 %

Компания «Яндекс» отчиталась за два периода: за второй квартал и первое полугодие. По итогам второго квартала выручка от интернет-рекламы упала на 15 % и составила почти 25 миллиардов рублей.