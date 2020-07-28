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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Чистая прибыль «Яндекса» во втором квартале упала на 67 %

Компания «Яндекс» отчиталась за два периода: за второй квартал и первое полугодие. По итогам второго квартала выручка от интернет-рекламы упала на 15 % и составила почти 25 миллиардов рублей.В источнике
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Forbes

«Яндекс» отчитался о снижении рекламной выручки на фоне пандемии

Forbes07:55
REGNUM

Чистая квартальная прибыль «Яндекса» снизилась на 67%

REGNUM07:44
РБК

Акции «Яндекса» упали почти на 3% после выхода квартального отчета

РБК06:40
ТАСС

Консолидированная выручка «Яндекса» во II квартале составила 41,4 млрд рублей

ТАСС06:28
Коммерсантъ

Выручка «Яндекса» не выросла во втором квартале

Коммерсантъ06:25
Финмаркет

Выручка «Яндекса» во 2-м квартале осталась на уровне прошлого года

Финмаркет07:39
Rambler News Service

«Яндекс» отчитался о трёхкратном росте выручки от продаж устройств с «Алисой»

Rambler News Service06:05
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Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия06:39
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В Хабаровске водителя «фургаломобиля» арестовали на восемь суток

Водитель автомобиля, написавшего на машине слова в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и участвовавшего в несанкционированных акциях протеста, арестован на 8 суток, сообщил РИА Новости источник в Центральном суде Хабаровска.
РИА Новости09:59
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Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости08:28
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«Люблинский треугольник» оказался всего лишь «неформальной платформой»

В вою очередь, польский министр Яцек Чапутович отметил, что «Люблинский треугольник» является не формализованным институтом, а лишь неформальной платформой для регулярных встреч и обмена информацией.
REGNUM07:12
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Правительство оценило затраты военных на доставку медпомощи из Китая

Премьер РФ Михаил Мишустин распорядился компенсировать Минобороны РФ почти 133 миллиона рублей, которые ведомство потратило на авиационное топливо, когда доставляло из Китая в Россию медицинские средства, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
РИА Новости10:14
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