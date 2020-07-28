Экономика
REGNUMЧистая квартальная прибыль «Яндекса» снизилась на 67%
Скорректированная EBITDA составила 8,5 млрд рублей, что на 35% меньше прошлогоднего значения. В первом полугодии консолидированная выручка увеличилась на 12% — до 88,4 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль уменьшилась на 37% — до 7,1 млрд рублей.
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«Яндекс» отчитался о трёхкратном росте выручки от продаж устройств с «Алисой»
Rambler News Service06:05
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Общество
В ВОЗ заявили, что сезонный характер коронавируса не подтвердился
По словам официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, сезонный характер коронавируса в настоящее время не находит подтверждения.
Наша версия 09:25
Политика
В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам
В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27
Армия и оружие
В Армии обороны Израиля сообщили об инциденте на границе с Ливаном
ИА Красная Весна вчера в 09:36
Общество
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости 20:36
Армия и оружие
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
Известия 17:42
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 14:44
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Из-за подозрения на инсульт, которое позже подтвердилось, актрисе пришлось проследовать с врачами в больницу для дальнейших анализов.
CT news 14:15
Шоу-бизнес
Умер бывший супруг певицы Наргиз
Аргументы и Факты 18:45
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru 18:13
Общество
МЧС России предупредило об опасной геомагнитной буре 28 июля
Об опасной геомагнитной буре в своем докладе сообщил Сергей Диденко, начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ.
Телеканал Краснодар 04:35
Космос
Астрономы спрогнозировали гибель ближайшего к Земле скопления звезд
Актуальные Новости 15:22
Здоровье
В Бурятии за сутки коронавирус подтвердился у 39 человек
За сутки коронавирус подтвердился у 39 человек.
Восток-Телеинформ 21:27
Происшествия
В Калининградском зоопарке за ночь погибли 18 птиц
В зоопарке Калининграда за ночь по неустановленным пока причинам погибли 18 водоплавающих птиц.
Газета.Ru 21:07
Интернет
Названы способы избавиться от слежки Google за пользователями
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов назвал способы избавиться от слежки Google за пользователями.
ФАН 20:56
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК 15:46
Здоровье
В Приангарье медучреждения возвращаются к обычному режиму работы
Медучреждения Иркутской области, перепрофилированные для лечения больных с COVID-19, начинают возвращаться к обычному режиму работы, сообщает пресс-службы правительства Приангарья.
РИА Новости 08:54
Политика
Россия планирует создать вакцину от коронавируса в Бразилии
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия ведёт переговоры с бразильскими лабораториями по вопросу производства отечественной вакцины от коронавируса.
Общественная служба новостей 19:41
Политика
Жители Хабаровского края требуют отставки полпреда Трутнева
Требования жителей Хабаровского края отправить в отставку полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева не дадут результата.
Московский Комсомолец 20:00
Политика
МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» на сервисах Google.
Lenta.ru 16:40
Кино
Киану Ривз планирует сняться в продолжении «Константина»
Pravda.Ru вчера в 11:15
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru 06:37
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
По предварительным данным, московский клуб предложил Кокорину контракт на три года, а также выразил готовность выполнить финансовые запросы футболиста.
Известия 15:56
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Общество
Известный космонавт-испытатель снял рассвет над Байкалом с МКС
«Рассвет» пролетает над Байкалом на рассвете, – отметил Вагнер в комментарии к снимку.
Информ Полис online 20:21
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 19:56
Происшествия
На Сахалине задержана группа, подозреваемая в сбыте наркотиков
Аргументы и Факты 06:20
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
Городовой вчера в 11:15