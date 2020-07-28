Экономика

REGNUMREGNUMЧистая квартальная прибыль «Яндекса» снизилась на 67%

Скорректированная EBITDA составила 8,5 млрд рублей, что на 35% меньше прошлогоднего значения. В первом полугодии консолидированная выручка увеличилась на 12% — до 88,4 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль уменьшилась на 37% — до 7,1 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать81

Подробнее о событии

«Яндекс» отчитался о снижении рекламной выручки на фоне пандемии

Forbes07:55

Чистая квартальная прибыль «Яндекса» снизилась на 67%

REGNUM07:44

Акции «Яндекса» упали почти на 3% после выхода квартального отчета

РБК06:40

Консолидированная выручка «Яндекса» во II квартале составила 41,4 млрд рублей

ТАСС06:28

Выручка «Яндекса» не выросла во втором квартале

Коммерсантъ06:25

Выручка «Яндекса» во 2-м квартале осталась на уровне прошлого года

Финмаркет07:39

«Яндекс» отчитался о трёхкратном росте выручки от продаж устройств с «Алисой»

Rambler News Service06:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:49, Ашберн
Общество

В ВОЗ заявили, что сезонный характер коронавируса не подтвердился

По словам официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, сезонный характер коронавируса в настоящее время не находит подтверждения.
Наша версия 09:25
76
Политика

В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам

В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27
3,5K
Армия и оружие

В Армии обороны Израиля сообщили об инциденте на границе с Ливаном

ИА Красная Весна вчера в 09:36
33
Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости 20:36
87
Армия и оружие

В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США

Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
Известия 17:42
42
Происшествия

Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 14:44
5
Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Из-за подозрения на инсульт, которое позже подтвердилось, актрисе пришлось проследовать с врачами в больницу для дальнейших анализов.
CT news 14:15
68
Шоу-бизнес

Умер бывший супруг певицы Наргиз

Аргументы и Факты 18:45
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
847
Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru 18:13
11
Общество

МЧС России предупредило об опасной геомагнитной буре 28 июля

Об опасной геомагнитной буре в своем докладе сообщил Сергей Диденко, начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ.
Телеканал Краснодар 04:35
5
Космос

Астрономы спрогнозировали гибель ближайшего к Земле скопления звезд

Актуальные Новости 15:22
1
Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Газета.Ru 06:36
101
Здоровье

В Бурятии за сутки коронавирус подтвердился у 39 человек

За сутки коронавирус подтвердился у 39 человек.
Восток-Телеинформ 21:27
216
Происшествия

В Калининградском зоопарке за ночь погибли 18 птиц

В зоопарке Калининграда за ночь по неустановленным пока причинам погибли 18 водоплавающих птиц.
Газета.Ru 21:07
11
Интернет

Названы способы избавиться от слежки Google за пользователями

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов назвал способы избавиться от слежки Google за пользователями.
ФАН 20:56
2
Происшествия

В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии

Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК 15:46
245
Здоровье

В Приангарье медучреждения возвращаются к обычному режиму работы

Медучреждения Иркутской области, перепрофилированные для лечения больных с COVID-19, начинают возвращаться к обычному режиму работы, сообщает пресс-службы правительства Приангарья.
РИА Новости 08:54
3
Политика

Россия планирует создать вакцину от коронавируса в Бразилии

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия ведёт переговоры с бразильскими лабораториями по вопросу производства отечественной вакцины от коронавируса.
Общественная служба новостей 19:41
Политика

Жители Хабаровского края требуют отставки полпреда Трутнева

Требования жителей Хабаровского края отправить в отставку полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева не дадут результата.
Московский Комсомолец 20:00
1
Политика

МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» на сервисах Google.
Lenta.ru 16:40
124
Кино

Киану Ривз планирует сняться в продолжении «Константина»

Pravda.Ru вчера в 11:15
8
Происшествия

В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин

Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru 06:37
301
Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

По предварительным данным, московский клуб предложил Кокорину контракт на три года, а также выразил готовность выполнить финансовые запросы футболиста.
Известия 15:56
3
Армия и оружие

Азербайджан и Турция с 29 июля проводят совместные военные учения

Газета.Ru 16:03
354
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
1,4K
Общество

Известный космонавт-испытатель снял рассвет над Байкалом с МКС

«Рассвет» пролетает над Байкалом на рассвете, – отметил Вагнер в комментарии к снимку.
Информ Полис online 20:21
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 19:56
1,5K
Происшествия

На Сахалине задержана группа, подозреваемая в сбыте наркотиков

Аргументы и Факты 06:20
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
Городовой вчера в 11:15
611
Как работают Яндекс.Новости?
Главное