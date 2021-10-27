Скорректированный показатель EBITDA в третьем квартале снизился на 62%, до 5,6 млрд руб. Рекламная выручка компании за этот период выросла на 27% и составила 42,6 млрд руб. Выручка «Поиска» и «Портала» выросла на 33%, до 42,7 млрд руб.

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