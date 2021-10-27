Скорректированный показатель EBITDA в третьем квартале снизился на 62%, до 5,6 млрд руб. Рекламная выручка компании за этот период выросла на 27% и составила 42,6 млрд руб. Выручка «Поиска» и «Портала» выросла на 33%, до 42,7 млрд руб.В источнике
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) направила вице-премьеру Дмитрию Григоренко письмо с просьбой к властям обязать россиян делать прививку от COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее обращение.
Суд Европейского союза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей.