Экономика
CNewsЧистая прибыль «Яндекса» выросла на 76%
Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 26% до 47,0 млрд руб. По итогам I квартала 2020 г. доля «Яндекса» на российском поисковом рынке достигла в среднем 58,1% с учетом поиска на мобильных устройствах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
Здоровье
Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга
На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
Здоровье
Врачи нашли причину поражения легких у больных с коронавирусом
О цепочке изменений, которые вызывает в теле больных коронавирусная инфекция, рассказал вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в интервью изданию «Аргументы и факты».
НовостиВолгограда.ру 05:06
Политика
Хафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией
RT на русском вчера в 15:57
Политика
Путин потребовал действовать на опережение в борьбе с коронавирусом
Президент подчеркнул, что в сложившейся ситуации нужно действовать на опережение и иметь ввиду любой вариант развития событий.
ФАН 11:15
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
Общество
Госпитализирован новый настоятель Елоховского собора
Настоятель Богоявленского Елоховского собора епископ Павлово-Посадский Фома госпитализирован.
Православие и Мир 08:50
Общество
Глава Минздрава предостерёг от поездок на майские праздники
Россиянам не стоит на майские праздники выезжать к родным и друзьям. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
News.ru 12:06
Общество
В Севастополе у 36 строителей выявили коронавирус
У 36 строителей, работавших на военном аэродроме Бельбек в Севастополе, подтвержден коронавирус.
Российская газета 12:45
Политика
Путин: авиационный парад 9 мая в Москве состоится
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в День Победы в Москве пройдет парад самолетов и вертолетов.
Ридус 12:37
Происшествия
В Саратовской области из окна пятиэтажки выпал двухлетний ребенок
Вольск, Саратовская область, 28 апреля 2020, 16:55 — REGNUM В городе Вольск произошел несчастный случай, с балкона пятого этажа многоквартирного дома выпал двухлетний ребенок.
REGNUM 09:55
Политика
Путин сравнил Россию и Спарту в ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
Финансы
Правительство разрешило инвестировать средства ФНБ в юани
"Проектом постановления предлагается расширить за счет Китая перечень стран, в долговые обязательства правительств которых могут размещаться средства ФНБ, и перечень разрешенных для инвестирования средств фонда иностранных валют - за счет китайского юаня", - говорится в пояснительной записке к документу.
ТАСС 11:22
Здоровье
В Смоленске начали испытания лекарства от коронавируса
Как подчеркивают в РФПИ, испытания лекарства начали проводить в Смоленске, Москве и Нижнем Новгороде.
Smolnarod.ru 10:03
Политика
Спикер Госдумы: в США гражданам дают то, что не может им помочь
Москва, 28 апреля 2020, 12:59 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Центробанк разъяснять, почему некоторые страны идут по пути прямой раздачи денег, но это реально не спасает людей в период пандемии, в частности, речь идет о США.
REGNUM 05:59
Кино
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия 26 апреля в 23:38
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Политика
Путин призвал губернаторов наращивать ресурс
Если план по койкам выполнен, это не значит, что нужно завершать работу - наращивайте ресурс, - заявил Путин.
ТИА 10:56
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обратится к россиянам сегодня, 28 апреля.
Тамбовский курьер 06:36
Общество
Журнал Vademecum счел цензурой требование Генпрокуратуры заблокировать статью о плате за лечение COVID-19
Представители издания, как пишет РБК, назвали требование надзорного ведомства проявлением жесткой цензуры, а также нарушением Конституции РФ и закона о СМИ.
Московская газета 12:08
Политика
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней на период с 6 по 8 мая, связанный с мерами против распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 12:34
Общество
Названо число заразившихся коронавирусом российских военных
Накануне, 26 апреля, число заболевших коронавирусом в России превысило отметку в 80 тысяч человек.
Mil.Press Военное вчера в 02:48
Политика
Путин выразил соболезнования родным умерших россиян с коронавирусом
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным умерших россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 12:04
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Политика
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:53
Гаджеты
DJI представила складной дрон Mavic Air 2
Компания DJI представила новый складной квадрокоптер Mavic Air 2, который пришел на смену своему «младшему брату» — Mavic Air.
Live24 04:07
Здоровье
Обнаружено шесть новых симптомов коронавируса
Американские врачи обнаружили шесть новых симптомов коронавируса, сообщает The Mirror.
Lenta.ru вчера в 21:47
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39