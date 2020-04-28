Экономика

CNewsCNewsЧистая прибыль «Яндекса» выросла на 76%

Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 26% до 47,0 млрд руб. По итогам I квартала 2020 г. доля «Яндекса» на российском поисковом рынке достигла в среднем 58,1% с учетом поиска на мобильных устройствах.
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«Яндекс» отчитался о снижении чистой прибыли с начала 2020 года

REGNUMвчера в 07:46

Выручка «Яндекса» выросла по всем направлениям

Вести.Ruвчера в 10:53

Падение чистой прибыли и отзыв прогноза на год: как пандемия повлияла на результаты «Яндекса»

Forbesвчера в 08:00

Выручка «Яндекс.Маркета» по МСФО в I квартале выросла на 65%

ПРАЙМ04:26

«Яндекс» отозвал прогноз по выручке. Виноват коронавирус

РБКвчера в 06:57

Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» снизилась на 5%

Коммерсантъвчера в 06:23

Рост выручки «Яндекса» снова замедлился

Ведомостивчера в 06:21
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 04:09
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Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска

Газета.Ru вчера в 16:55
708
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
1,6K
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
67
Общество

Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения на майские праздники.
НГС.Кемерово 05:02
Происшествия

В Выборге сгорела семья с шестью детьми

В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
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Происшествия

В Екатеринбурге мужчина совершил нападение на скорую помощь

Evo-rus.com 00:13
8
Происшествия

Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США

Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
5
Экономика

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Для сравнения: во втором полугодии 2019 года только 12% финансовых директоров ожидали сокращения доходов компании, а 19% — снижения операционной прибыли.
РБК вчера в 17:00
2
Общество

Компания Ксении Собчак по добыче крабов признана системообразующей

Министерство сельского хозяйства РФ добилось включения компании "Монерон", занимающейся добычей крабов на Дальнем Востоке, в список системообразующих.
Долг.рф вчера в 03:01
812
Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
125
Общество

В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
351
Происшествия

На Кубани скончался 20-й пациент с подтверждённым коронавирусом

Краснодар, 29 апреля 2020, 11:27 — REGNUM 39-летний мужчина с ранее подтверждённым заражением коронавирусом скончался в специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара, сообщили 29 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:27
5
Здоровье

Появилась опасность отказа ряда стран от поставок лекарств в Россию

Из-за пандемии коронавируса появилась опасность отказа ряда стран поставлять в Россию лекарства.
Lenta.ru 01:09
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Космос

30 лет телескопу «Хаббл», или откуда у нас самые завораживающие фото космоса

На днях "все прогрессивное человечество" отмечало юбилейную дату: 30 лет со дня запуска космического телескопа "Хаббл".
Москва 24 27 апреля в 17:06
4
Экономика

Российскому IT-рынку предрекли падение на 30% за год

Москва, 29 апреля 2020, 12:10 — REGNUM Российский рынок информационных технологий может сократиться более чем на 30% в долларовом выражении по итогам 2020 года.
REGNUM 05:10
1
Игры

Epic Games Store начал требовать двухфакторную аутентификацию

Цифровой магазин Epic Games Store начал требовать двухфакторную аутентификацию для загрузки бесплатных игр.
The GEEK 03:00
14
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
1,4K
Политика

Эрдоган написал Трампу: Турция просит у США «лучшего понимания»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письме своему американскому коллеге Дональду Трампу выразил надежду на то, что Конгресс США «лучше поймёт» стратегическую важность отношений двух стран, учитывая солидарность и медицинские поставки, которые осуществляются на фоне пандемии коронавируса Covid-19.
Евразия Daily 04:49
Общество

В Турции отвергли возможность отказаться от системы «все включено»

Lenta.ru 00:22
9
Политика

Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу

Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM 04:43
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Авто

УАЗ отправил на Кубу 50 внедорожников «Патриот»

Партия из 50 российских внедорожников УАЗ «Патриот» прибыла на Кубу.
Автоновости дня вчера в 03:02
9
Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
РИА Новости 04:34
1
Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
630
Общество

Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки

Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11
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Общество

На борту эсминца ВМС США 64 человека заразились коронавирусом

ТАСС 00:32
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса

Нововведение обусловлено тем, что из-за пандемии коронавируса люди стали чаще использовать онлайн-общение, в частности групповые голосовые и видеобеседы, отмечается в сообщении компании.
Газета.Ru вчера в 14:34
6
Общество

В Татарстане выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом

"В Республике Татарстан сегодня подтверждено 55 новых случаев коронавирусной инфекции: 21 человек госпитализирован, 34 человека проходят лечение на дому, у них болезнь протекает в лёгкой или бессимптомной форме", - сказала Галимова журналистам.
РИА Новости 04:10
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