Экономика
CNewsЧистая прибыль «Яндекса» выросла на 76%
Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 26% до 47,0 млрд руб. По итогам I квартала 2020 г. доля «Яндекса» на российском поисковом рынке достигла в среднем 58,1% с учетом поиска на мобильных устройствах.
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 04:09
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска
Газета.Ru вчера в 16:55
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Общество
Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения на майские праздники.
НГС.Кемерово 05:02
Происшествия
В Выборге сгорела семья с шестью детьми
В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина совершил нападение на скорую помощь
Evo-rus.com 00:13
Происшествия
Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США
Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
Экономика
Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Для сравнения: во втором полугодии 2019 года только 12% финансовых директоров ожидали сокращения доходов компании, а 19% — снижения операционной прибыли.
РБК вчера в 17:00
Общество
Компания Ксении Собчак по добыче крабов признана системообразующей
Министерство сельского хозяйства РФ добилось включения компании "Монерон", занимающейся добычей крабов на Дальнем Востоке, в список системообразующих.
Долг.рф вчера в 03:01
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
Происшествия
На Кубани скончался 20-й пациент с подтверждённым коронавирусом
Краснодар, 29 апреля 2020, 11:27 — REGNUM 39-летний мужчина с ранее подтверждённым заражением коронавирусом скончался в специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара, сообщили 29 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:27
Здоровье
Появилась опасность отказа ряда стран от поставок лекарств в Россию
Из-за пандемии коронавируса появилась опасность отказа ряда стран поставлять в Россию лекарства.
Lenta.ru 01:09
Космос
30 лет телескопу «Хаббл», или откуда у нас самые завораживающие фото космоса
На днях "все прогрессивное человечество" отмечало юбилейную дату: 30 лет со дня запуска космического телескопа "Хаббл".
Москва 24 27 апреля в 17:06
Экономика
Российскому IT-рынку предрекли падение на 30% за год
Москва, 29 апреля 2020, 12:10 — REGNUM Российский рынок информационных технологий может сократиться более чем на 30% в долларовом выражении по итогам 2020 года.
REGNUM 05:10
Игры
Epic Games Store начал требовать двухфакторную аутентификацию
Цифровой магазин Epic Games Store начал требовать двухфакторную аутентификацию для загрузки бесплатных игр.
The GEEK 03:00
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Политика
Эрдоган написал Трампу: Турция просит у США «лучшего понимания»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письме своему американскому коллеге Дональду Трампу выразил надежду на то, что Конгресс США «лучше поймёт» стратегическую важность отношений двух стран, учитывая солидарность и медицинские поставки, которые осуществляются на фоне пандемии коронавируса Covid-19.
Евразия Daily 04:49
Политика
Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу
Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM 04:43
Авто
УАЗ отправил на Кубу 50 внедорожников «Патриот»
Партия из 50 российских внедорожников УАЗ «Патриот» прибыла на Кубу.
Автоновости дня вчера в 03:02
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
РИА Новости 04:34
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса
Нововведение обусловлено тем, что из-за пандемии коронавируса люди стали чаще использовать онлайн-общение, в частности групповые голосовые и видеобеседы, отмечается в сообщении компании.
Газета.Ru вчера в 14:34
Общество
В Татарстане выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом
"В Республике Татарстан сегодня подтверждено 55 новых случаев коронавирусной инфекции: 21 человек госпитализирован, 34 человека проходят лечение на дому, у них болезнь протекает в лёгкой или бессимптомной форме", - сказала Галимова журналистам.
РИА Новости 04:10