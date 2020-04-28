Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 26% до 47,0 млрд руб. По итогам I квартала 2020 г. доля «Яндекса» на российском поисковом рынке достигла в среднем 58,1% с учетом поиска на мобильных устройствах.

Общество Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин. 765

Происшествия ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву. 88

Происшествия В Выборге сгорела семья с шестью детьми В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей. 191

Экономика Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года Для сравнения: во втором полугодии 2019 года только 12% финансовых директоров ожидали сокращения доходов компании, а 19% — снижения операционной прибыли. 2

Происшествия На Кубани скончался 20-й пациент с подтверждённым коронавирусом Краснодар, 29 апреля 2020, 11:27 — REGNUM 39-летний мужчина с ранее подтверждённым заражением коронавирусом скончался в специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара, сообщили 29 апреля в региональном оперштабе. 5

Экономика Российскому IT-рынку предрекли падение на 30% за год Москва, 29 апреля 2020, 12:10 — REGNUM Российский рынок информационных технологий может сократиться более чем на 30% в долларовом выражении по итогам 2020 года. 1

Политика Эрдоган написал Трампу: Турция просит у США «лучшего понимания» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письме своему американскому коллеге Дональду Трампу выразил надежду на то, что Конгресс США «лучше поймёт» стратегическую важность отношений двух стран, учитывая солидарность и медицинские поставки, которые осуществляются на фоне пандемии коронавируса Covid-19.

Политика Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики. 461

Общество ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов. 1

Политика Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским. 630

Технологии В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса Нововведение обусловлено тем, что из-за пандемии коронавируса люди стали чаще использовать онлайн-общение, в частности групповые голосовые и видеобеседы, отмечается в сообщении компании. 6