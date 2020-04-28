Экономика

КомпанияКомпанияЧистая прибыль «Яндекса» за первый квартал снизилась на 5%

Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» в первом квартале 2020 года упала на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания получает от сегмента «Такси» и фудтех-предприятий свыше 24% всех доходов.
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Выручка «Яндекса» выросла по всем направлениям

Вести.Ru10:53

«Яндекс.Такси» допустил операционную убыточность во втором квартале

Rambler News Service09:36

«Яндекс» отчитался о снижении чистой прибыли с начала 2020 года

REGNUM07:46

Падение чистой прибыли и отзыв прогноза на год: как пандемия повлияла на результаты «Яндекса»

Forbes08:00

«Яндекс» отозвал прогноз по выручке. Виноват коронавирус

РБК06:57

Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» снизилась на 5%

Коммерсантъ06:23

Рост выручки «Яндекса» снова замедлился

Ведомости06:21
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 18:35, Ашберн
Транспорт

Москвичи начали получать штрафы с видеокамер за езду без пропусков

Первые штрафы с камер видеонаблюдения за передвижение по Москве на личном транспорте, чьи номера не привязаны к пропуску, начали приходить автовладельцам.
Российская газета 07:35
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Экономика

Только одна валюта устояла перед пандемией и дешевой нефтью

В апреле рубль был крайне чувствителен к перепадам настроений на рынке нефти.
Российская газета вчера в 23:00
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Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
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Общество

Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum

Роскомнадзор ограничил доступ в России к медицинскому изданию Vademecum, следует из реестра запрещенных сайтов этого ведомства.
Ведомости 15:48
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Культура

В театре Бабкиной сообщили об улучшении ее состояния

В театре "Русская песня" рассказали о состоянии госпитализированной руководительницы Надежды Бабкиной.
Газета.Ru 06:36
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Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Окончательно инфекция исчезнет в стране 7 августа. Накануне в SUTD подсчитали, что эпидемия в России должна завершиться к 20 июля.
Lenta.ru 18:04
Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
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Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствует портал Downdetector.
RT на русском 17:31
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
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Общество

Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости.
Коммерсантъ 15:40
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Политика

Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом

РИА Новости 12:37
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Кино

Фильмы, премьеры которых прошли в интернете, допустили к «Оскару»

Правда, пока упёртые члены Академии подчёркивают, что решение временное и актуально только для ближайшей премии - "до дальнейших уведомлений".
Российская газета 17:25
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Шоу-бизнес

Ургант высказался о скандале из-за слов Тодоренко о домашнем насилии

Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала заступился за телеведущую Регину Тодоренко, подвергшуюся критике после слов о домашнем насилии.
РИА Новости 07:59
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Армия и оружие

Турция перешла в наступление в Сирии

Деловое.ТВ 13:26
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Игры

The Last of Us: Part II вновь можно предзаказать в PS Store

Sony вслед за объявлением даты выхода The Last of Us: Part II возобновила сбор предварительных заказов, которые закрыли и отменили, вернув деньги, после недавнего переноса релиза.
Игромания.ру 13:03
Общество

Испания вернется к нормальной жизни по новому плану

План возвращения к нормальной жизни разработан правительством Испании и состоит из четырех этапов и будет реализовываться с 4 мая, сообщил Педро Санчес, глава испанского правительства, 28 апреля на заседании правительства.
ИА Красная Весна 16:50
Наука

Предложена новая гипотеза о Тунгусском метеорите

Полит.ру 03:40
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Общество

Нурмагомедов заявил о смертельной опасности коронавируса

Известия 15:38
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Общество

СМИ узнали размер возможных штрафов за оскорбление в интернете

Автор законопроекта пояснил агентству, что на сегодняшний день оскорбление в интернете подпадает под общее определение оскорбления.
РБК 18:19
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Наука

В борьбе с астмой помогут личинки червей

Ученые во время нового исследования обнаружили, что личинки круглого червя содержат особое вещество, которое может подавлять симптомы астмы.
Rusargument 17:58
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Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
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Общество

Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 12:31
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Здоровье

В США расширили список симптомов коронавируса

РИА Новости 26 апреля в 14:34
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Общество

Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков

Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
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Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
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Общество

В Москве умер еще 31 пациент с коронавирусом

РБК 26 апреля в 15:13
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Общество

В Тульской области введут пропуска для въезда в регион

В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости 16:15
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Авто

Показали на фото новый внедорожник Nissan Pathfinder

В 2020 году концерн Nissan выпустит Nissan Pathfinder нового поколения.
Новые автомобили вчера в 12:00
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