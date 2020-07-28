Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%
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Рекламная выручка «Яндекса», которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.В источнике
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