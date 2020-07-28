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РБК
РБК

Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%

Рекламная выручка «Яндекса», которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.В источнике
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Forbes

«Яндекс» отчитался о снижении рекламной выручки на фоне пандемии

Forbes07:55
REGNUM

Чистая квартальная прибыль «Яндекса» снизилась на 67%

REGNUM07:44
РБК

Акции «Яндекса» упали почти на 3% после выхода квартального отчета

РБК06:40
ТАСС

Консолидированная выручка «Яндекса» во II квартале составила 41,4 млрд рублей

ТАСС06:28
Коммерсантъ

Выручка «Яндекса» не выросла во втором квартале

Коммерсантъ06:25
Финмаркет

Выручка «Яндекса» во 2-м квартале осталась на уровне прошлого года

Финмаркет07:39
ПРАЙМ

Прогноз результатов «Яндекса» за II квартал: консолидированная EBITDA снизится на 40% г/г

ПРАЙМвчера в 04:44
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Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия06:39
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Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости08:28
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В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском07:01
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Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий

Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.
REGNUM06:51
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