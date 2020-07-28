По итогам второго квартала выручка от интернет-рекламы упала на 15 % и составила почти 25 миллиардов рублей. В компании это объяснили тем, что из-за экономического кризиса сокращаются рекламные бюджеты и в целом уменьшается деловая активность.

Чистая прибыль «Яндекса» во втором квартале упала на 67 %

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