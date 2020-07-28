Экономика
RuNews24.ruЧистая прибыль «Яндекса» во втором квартале упала на 67 %
По итогам второго квартала выручка от интернет-рекламы упала на 15 % и составила почти 25 миллиардов рублей. В компании это объяснили тем, что из-за экономического кризиса сокращаются рекламные бюджеты и в целом уменьшается деловая активность.
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Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Политика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия 27 июля в 08:46
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Телеведущий не планирует покидать шоу – накануне они сняли очередную серию программ, которые выйдут выйти в эфир в ближайшее время.
Evo-rus.com 27 июля в 06:05
Общество
Глава ДИТ спрогнозировал рост заболевших COVID без «Соцмониторинга»
Если снимок не поступает на сервер Главного контрольного управления Москвы в течение часа, то заболевшему выписывают административный штраф в размере 4 тыс. руб. В мае пользователи жаловались на сбои в работе "Социального мониторинга" — уведомления приходили глубокой ночью, фото невозможно было отправить с первого раза, часть штрафов была выписана необоснованно и др.
РБК 00:31
Авто
Петербуржцы чаще других выбирают автомобили серого цвета
В Петербурге чаще всего покупают автомобили серого или серебристого цвета (24%).
Piter.tv вчера в 04:47
Общество
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал Лозу за слова о высоких гонорарах Лолиты
Аргументы и Факты вчера в 23:24
Футбол
Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!»
Итоги сезона в нашем футболе специально для «СЭ» подвел знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском вчера в 07:01
Общество
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков — они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя.
Коммерсантъ 01:59
Общество
Правительство решило засекретить закупки «Роскосмоса»
Правительство разработало проект постановления, согласно которому при осуществлении закупок в космической сфере будут применяться закрытые способы определения поставщиков.
РБК вчера в 17:38
Политика
В США испугались вмешательства Китая в выборы через TikTok
Группа сенаторов из Республиканской партии США опасается, что Китай может вмешаться в президентские выборы 2020 года.
Lenta.ru 01:58
Политика
Украина пожаловалась в ООН на парад ВМФ России в Севастополе
Украина направила жалобу генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришу из-за проведения военно-морского парада ко дню ВМФ России в Севастополе.
Известия 01:49
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
Общество
ПФР сообщил условия выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
Позднее родители смогут рассчитывать на выплаты в рамках мер поддержки семьям с детьми 3-16 лет.
Evo-rus.com 01:18
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
Общество
У госпитализированного главы Чукотки коронавирус не подтвердился
Анализ на коронавирус у главы Чукотки Романа Копина, госпитализированного после контакта с больным COVID-19, показал отрицательный результат.
RT на русском 01:07
Общество
Суд снял блокирующий сделку Собчак арест с крабовых компаний
Московский Комсомолец вчера в 23:52
Политика
«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
Футбол
Лингард: «Я потерял себя и как игрока, и как человека»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард поделился мнением о своей игре в прошедшем сезоне чемпионата Англии.
Soccer.ru 01:25
Общество
Актёра Сергея Жигунова ранили из табельного оружия во время съёмок
Сергея Жигунова во время съёмок ранили из оружия, а подтверждением этого стала красная отметка на лбу артиста.
Актуальные Новости 00:29
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor вчера в 07:45
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news вчера в 16:54
Происшествия
В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2
ТАСС вчера в 23:48
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Происшествия
Школьница пожаловалась на усталость и умерла от коронавируса во сне
Американская школьница Кимора Линум (Kimora Lynum) умерла от коронавируса во время сна после того, как пожаловалась на усталость.
Lenta.ru 01:39
Происшествия
Оперштаб сообщил о 107 новых случаях коронавируса в Алтайском крае
107 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае за сутки. Также 29 июля оперштаб сообщил о 160 выздоровевших пациентах.
Алтайская правда 01:30
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag вчера в 04:01