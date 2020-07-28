Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruЧистая прибыль «Яндекса» во втором квартале упала на 67 %

По итогам второго квартала выручка от интернет-рекламы упала на 15 % и составила почти 25 миллиардов рублей. В компании это объяснили тем, что из-за экономического кризиса сокращаются рекламные бюджеты и в целом уменьшается деловая активность.
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Выручка «Яндекса» во 2-м квартале осталась на уровне прошлого года

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«Яндекс» впервые раскрыл выручку «Яндекс.Лавки»

Коммерсантъвчера в 09:16

Чистая квартальная прибыль «Яндекса» снизилась на 67%

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Саудовская Аравия не досчиталась денег

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Консолидированная выручка «Яндекса» во II квартале составила 41,4 млрд рублей

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Акции «Яндекса» упали почти на 3% после выхода квартального отчета

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Прогноз результатов «Яндекса» за II квартал: консолидированная EBITDA снизится на 40% г/г

ПРАЙМ27 июля в 04:44
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
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Политика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия 27 июля в 08:46
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Культура

Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»

Телеведущий не планирует покидать шоу – накануне они сняли очередную серию программ, которые выйдут выйти в эфир в ближайшее время.
Evo-rus.com 27 июля в 06:05
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Общество

Глава ДИТ спрогнозировал рост заболевших COVID без «Соцмониторинга»

Если снимок не поступает на сервер Главного контрольного управления Москвы в течение часа, то заболевшему выписывают административный штраф в размере 4 тыс. руб. В мае пользователи жаловались на сбои в работе "Социального мониторинга" — уведомления приходили глубокой ночью, фото невозможно было отправить с первого раза, часть штрафов была выписана необоснованно и др.
РБК 00:31
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Авто

Петербуржцы чаще других выбирают автомобили серого цвета

В Петербурге чаще всего покупают автомобили серого или серебристого цвета (24%).
Piter.tv вчера в 04:47
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Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
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Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал Лозу за слова о высоких гонорарах Лолиты

Аргументы и Факты вчера в 23:24
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Футбол

Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!»

Итоги сезона в нашем футболе специально для «СЭ» подвел знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Политика

В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском вчера в 07:01
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Общество

В России планируют ввести алкозамки для автомобилей

Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков — они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя.
Коммерсантъ 01:59
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Общество

Правительство решило засекретить закупки «Роскосмоса»

Правительство разработало проект постановления, согласно которому при осуществлении закупок в космической сфере будут применяться закрытые способы определения поставщиков.
РБК вчера в 17:38
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Политика

В США испугались вмешательства Китая в выборы через TikTok

Группа сенаторов из Республиканской партии США опасается, что Китай может вмешаться в президентские выборы 2020 года.
Lenta.ru 01:58
Политика

Украина пожаловалась в ООН на парад ВМФ России в Севастополе

Украина направила жалобу генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришу из-за проведения военно-морского парада ко дню ВМФ России в Севастополе.
Известия 01:49
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
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Общество

ПФР сообщил условия выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября

Позднее родители смогут рассчитывать на выплаты в рамках мер поддержки семьям с детьми 3-16 лет.
Evo-rus.com 01:18
Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
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Общество

У госпитализированного главы Чукотки коронавирус не подтвердился

Анализ на коронавирус у главы Чукотки Романа Копина, госпитализированного после контакта с больным COVID-19, показал отрицательный результат.
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Общество

Суд снял блокирующий сделку Собчак арест с крабовых компаний

Московский Комсомолец вчера в 23:52
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Политика

«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
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Футбол

Лингард: «Я потерял себя и как игрока, и как человека»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард поделился мнением о своей игре в прошедшем сезоне чемпионата Англии.
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Общество

Актёра Сергея Жигунова ранили из табельного оружия во время съёмок

Сергея Жигунова во время съёмок ранили из оружия, а подтверждением этого стала красная отметка на лбу артиста.
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Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor вчера в 07:45
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем

В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news вчера в 16:54
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Происшествия

В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2

ТАСС вчера в 23:48
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
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Школьница пожаловалась на усталость и умерла от коронавируса во сне

Американская школьница Кимора Линум (Kimora Lynum) умерла от коронавируса во время сна после того, как пожаловалась на усталость.
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Оперштаб сообщил о 107 новых случаях коронавируса в Алтайском крае

107 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае за сутки. Также 29 июля оперштаб сообщил о 160 выздоровевших пациентах.
Алтайская правда 01:30
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Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
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Шоу-бизнес

Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями

Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
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