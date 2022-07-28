Будьте в Плюсе

Чистая прибыль банка «Открытие» по РСБУ в первом полугодии составила 5.7 млрд руб

Банк "Открытие" за 6 месяцев 2022 года заработал 5.7 млрд руб. чистой прибыли, повысил показатели ликвидности и достаточности капитала.
АК&М
Банк стал четвертым среди банков, финансирующих застройщиков, шестым по кредитованию компаний АПК и пищевой промышленности, увеличил на 0,87 п.п. до 7,3% долю на рынке автокредитования (пятое место на рынке).
Плас
Кредитный портфель банка до вычета резервов вырос на 43,8 млрд руб. или 2,2%, и составил 2,1 трлн руб.
ТАСС
Регуляторный капитал банка по итогам первого полугодия 2022 года находится на уровне 369 млрд рублей.
Плас

Подробнее о событии

За 6 месяцев 2022 года банк «Открытие» заработал 5,7 млрд рублей чистой прибыли
Проспект Мира11:51
Банк «Открытие» заработал 5,7 млрд рублей за первые шесть месяцев 2022 года
Телеканал 360°11:39
Банк «Открытие» отчитался о снижении прибыли в 9,4 раза
ТАСС08:42
Чистая прибыль «Открытия» в I полугодии 2022 года составила 5,7 млрд рублей
Ньюс-НН10:59
Чистая прибыль банка «Открытие» по РСБУ в первом полугодии составила 5.7 млрд руб
АК&М09:03
Чистая прибыль «Открытия» упала почти в 10 раз на фоне кризиса и санкций
РБК11:11
Михаил Задорнов: чистая прибыль банка «Открытие» в первом полугодии 2022 года по РСБУ составила 5,7 млрд рублей
Би-порт08:19

Интересное

Си Цзиньпин предостерег Джо Байдена от игр с огнем

Си Цзиньпин предостерег Джо Байдена от игр с огнем Президент США Джо Байден в четверг впервые с марта поговорил с китайским лидером Си Цзиньпином.
Коммерсантъ14:29

Госдеп США направил Москве запрос о разговоре Блинкена с Лавровым

США направили России запрос о телефонном разговоре главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Энтони Блинкеном, но пока не могут сообщить о сроках беседы.
BFM.ru14:48

Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер вступила в спор с журналистом о рецессии в США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге вступила в спор с журналистом, который попытался поймать чиновников на подмене понятий, передает РИА "Новости", ссылаясь на Twitter-аккаунт RNC Research.
Газета.Ru14:00

«Фенербахче» осудил фанатов, скандировавших фамилию Путина на матче с «Динамо» Киев

Пресс-служба «Фенербахче» опубликовала заявление в связи с инцидентом, произошедшим во время ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо».
Чемпионат14:21

Минобороны России сообщило о планах ВСУ взорвать дамбу в Артемовске

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют устроить провокацию, взорвав дамбу в городе Артемовске в Донецкой народной республике, после чего обвинить в этом российских солдат, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru14:56

TV2: датский энергетик Поульсен заявил об обострении газовой войны

Энергетический аналитик из датской компании Green Power Кристиан Руне Поульсен заявил об обострении газовой войны. Об этом сообщает TV2.
Lenta.ru15:27

Представлена операционная система Huawei HarmonyOS 3.0 с большим количеством изменений

Компания Huawei представила новую версию собственной операционной системы, HarmonyOS 3.0.
iXBT.com00:02

Алиханов допустил остановку транзита с 1 сентября из-за проблем с литовским банком

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь сообщил, что передал в МИД прибалтийской республики ноту в связи с возможной остановкой платежей по калининградскому транзиту.
РИА Новости12:18

Песков призвал не доверять данным NYT о потерях России на Украине

Ранее в четверг издание NYT сообщило, что в администрации президента США Джо Байдена оценивают потери российских войск на Украине в 75 тыс. человек убитыми и ранеными.
Известия06:10

Леонков проинформировал, как США готовят пилотов ВСУ управлять истребителем F-16

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что не всё так просто, ведь обычная программа обучения пилотированию истребителей F-16 занимает девять месяцев.
Pravda.Ru13:41