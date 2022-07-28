Банк стал четвертым среди банков, финансирующих застройщиков, шестым по кредитованию компаний АПК и пищевой промышленности, увеличил на 0,87 п.п. до 7,3% долю на рынке автокредитования (пятое место на рынке).
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге вступила в спор с журналистом, который попытался поймать чиновников на подмене понятий, передает РИА "Новости", ссылаясь на Twitter-аккаунт RNC Research.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют устроить провокацию, взорвав дамбу в городе Артемовске в Донецкой народной республике, после чего обвинить в этом российских солдат, сообщает РИА Новости.