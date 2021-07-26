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Экономика

Чистая прибыль банков России за I полугодие почти удвоилась, достигнув 1,2 трлн рублей

Чистая прибыль банковского сектора РФ за июнь 2021 года составила 204 млрд руб. (доходность на капитал - 22% в годовом выражении), немного ниже, чем в мае (216 млрд руб.), в основном за счет отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления курса рубля.
Finam.Ru
"Если не случится непредвиденных событий, прибыль по итогам года может достичь 2 трлн руб. или даже больше", - прогнозирует регулятор.
Finam.Ru
Рост прибыли банков в I полугодии 2021 года регулятор объясняет увеличением бизнеса и меньшими расходами на резервы (снижение с 729 млрд рублей до 298 млрд рублей).
Финмаркет
В то же время на финансовом результате кредитных организаций в первом полугодии отрицательно сказались увеличение операционных расходов на 10% и двукратное снижение доходов от переоценки и операций с иностранной валютой — со 122 до 56 миллиардов рублей.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Результат российских банков за первое полугодие 2021 года почти вдвое превышает прибыль, полученную банками год назад, — 630 миллиардов рублей, следует
 из доклада Банка России «О развитии банковского сектора в июне 2021 года».

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