Чистая прибыль банковского сектора РФ за июнь 2021 года составила 204 млрд руб. (доходность на капитал - 22% в годовом выражении), немного ниже, чем в мае (216 млрд руб.), в основном за счет отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления курса рубля.
В то же время на финансовом результате кредитных организаций в первом полугодии отрицательно сказались увеличение операционных расходов на 10% и двукратное снижение доходов от переоценки и операций с иностранной валютой — со 122 до 56 миллиардов рублей.
Больше всего предстоит заплатить за ввоз железа и стали из России — €655 млн, азотных удобрений — €398 млн, что отражает более значительные объемы поставок в тоннах, а также показатели углеродоемкости этих продуктов.