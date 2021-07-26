Россия заплатит ЕС €1,1 млрд в год углеродного налога

Больше всего предстоит заплатить за ввоз железа и стали из России — €655 млн, азотных удобрений — €398 млн, что отражает более значительные объемы поставок в тоннах, а также показатели углеродоемкости этих продуктов.