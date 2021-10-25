Читатели американского сайта Breitbart в Twitter поддержали президента России Владимира Путина и выразили ему уважение после слов о том, что смена пола у детей является преступлением против человечности.
Россия построила газопровод «Северный поток-2», чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, проходящих по территориям нескольких соседних стран, заявил аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли (Julian Lee), пишет американское издание Bloomberg.
Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова назвала россиянам причины, по которым им могут отказаться в получении QR-кода переболевшего коронавирусом даже при предоставлении положительного ПЦР-теста из платной клиники.