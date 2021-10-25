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Чистая прибыль банков снизилась на 20% после повышения ключевой ставки ЦБ

Чистая прибыль банковского сектора в России в сентябре упала на 20% относительно августа — составила 196 млрд рублей против 244 млрд рублей в конце лета.
Forbes
Месячное снижение связано в том числе с отрицательной переоценкой ценных бумаг (главным образом ОФЗ) на фоне роста ключевой ставки.
Ведомости
За девять месяцев 2021 года банковский сектор заработал почти 1,9 трлн рублей.
Forbes
Рост прибыли сектора обеспечили в первую очередь сдержанные расходы на резервы (почти в три раза ниже, чем в прошлом году).
ПРАЙМ

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