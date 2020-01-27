Чистая прибыль дочерних компаний "Российских железных дорог", как свидетельствует предварительная консолидированная финансовая отчетность холдинга, составила 98,5 млрд рублей в 2019 году. Это сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД Андрей Старков.

Чистая прибыль «дочек» РЖД в 2019 году составила 98,5 млрд рублей

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