Экономика

ТАССТАССЧистая прибыль «дочек» РЖД в 2019 году составила 98,5 млрд рублей

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Чистая прибыль дочерних компаний "Российских железных дорог", как свидетельствует предварительная консолидированная финансовая отчетность холдинга, составила 98,5 млрд рублей в 2019 году. Это сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД Андрей Старков.
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Чистая прибыль «дочек» РЖД в 2019 году составила 98,5 млрд рублей

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