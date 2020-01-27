Экономика
ТАССЧистая прибыль «дочек» РЖД в 2019 году составила 98,5 млрд рублей
Чистая прибыль дочерних компаний "Российских железных дорог", как свидетельствует предварительная консолидированная финансовая отчетность холдинга, составила 98,5 млрд рублей в 2019 году. Это сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД Андрей Старков.
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Единоборства
Блэйдс жестко нокаутировал Дос Сантоса
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
Политика
Грузинская оппозиция требует запрета работы ряда организаций из США
Ранее партия провела собственный соцопрос в крупных городах страны, согласно их результатам, большинство граждан Грузии выступает за военную непричастность.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Политика
Ракета упала на территорию посольства США в Багдаде
8 января две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, одна разорвалась возле посольства США.
Происшествия
Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант
Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна.
Футбол
«Реал» победил «Вальядолид» и стал единоличным лидером Ла Лиги
Гол забил Начо (78-я минута) "Реал" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 12 матчей и с 46 очками вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы, на три балла опережая идущую второй "Барселону".
Общество
В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
Пять случаев заболевания новым коронавирусом из Китая зафиксированы в США, сообщает центр по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC).
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Кино
Билл Мюррей появится в новой части «Охотников за привидениями»
Режиссером картины «Охотники за привидениями: Наследники» станет Джейсон Райтман, сын Айвана Райтмана, снявшего предыдущие фильмы франшизы.
Шоу-бизнес
Боярский назвал «придурью» желание рожать в старости
Российский актер театра и кино Михаил Боярский негативно оценил решение женщин заводить детей в старости в эфире программы «Ты не поверишь!»
Происшествия
Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево
"Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Общество
МИД Китая содействует эвакуации генконсульства США из Уханя
Китайская сторона оказывает все необходимое содействие для эвакуации дипломатов генконсульства США в Ухане из-за распространения коронавируса, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин Ранее агентство Рейтер сообщило, что Госдепартамент США сообщил об эвакуации сотрудников консульства в китайском Ухане и некоторых американцев из-за вспышки коронавируса.
Технологии
Видео с запуском Sony PlayStation 5 появилось в Сети
Культура
«Ведьмак» стал самым популярным сериалом Netflix
Фэнтези-сериал «Ведьмак» стал самым популярным дебютом потокового сервиса Netflix.
Политика
Российские дипломаты покинули Болгарию
Сообщалось, что МИД Болгарии объявил персоной нон грата дипломата РФ, а члена технического персонала назвали неприемлемым лицом.
Армия и оружие
Forbes назвал слабое место США в возможной войне
США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Гаджеты
Популярные смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 обвалились в цене
Компания HMD Global, которая выпускает смартфоны под маркой Nokia, объявила о снижении цен на смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2.
Технологии
Huawei готовит акцию со скидками 15 тысяч рублей на свои смартфоны
Компания Huawei готовит покупателям сюрприз – большие скидки (более 10 000 рублей) сразу на три модели.
Футбол
«Динамо» показало первый гол Комличенко
Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Авто
Названы самые непопулярные японские автомобили в России
Эксперты «Российской газеты» изучили статистику и назвали самые непопулярные автомобили из Страны восходящего солнца в России по итогам 2019 года.
Здоровье
Коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода
Смертельный коронавирус 2019-nCoV является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Шоу-бизнес
Волочкова озвучила дату своей свадьбы
По словам эпатажной балерины, торжество состоится 20 октября. Почему назначена столь отдаленная дата, звезда не объяснила.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью
Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
Футбол