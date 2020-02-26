Чистая прибыль группы ВТБ выросла в 2019 году по сравнению с 2018-м на 12,9% и достигла 201,2 млрд рублей, что соответствовало прогнозу. Такие данные консолидированной финансовой отчетности по МСФО приводятся в релизе ВТБ, головного банка группы.

Чистая прибыль группы ВТБ выросла в 2019 году до 201,2 млрд рублей

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Гаджеты AMD представила процессоры Ryzen Embedded R1305G и R1102G Источник изображения: AMD На базе новых процессоров семейства Ryzen Embedded компания Kontron собирается создавать компактные системы с платами формата mini-ITX, компания Simply NUC предложит компактные системы серии Red Oak, а кроме того подобные решения представят компании Sapphire и SECO.