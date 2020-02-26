Финансы
Банки.руЧистая прибыль группы ВТБ выросла в 2019 году до 201,2 млрд рублей
Чистая прибыль группы ВТБ выросла в 2019 году по сравнению с 2018-м на 12,9% и достигла 201,2 млрд рублей, что соответствовало прогнозу. Такие данные консолидированной финансовой отчетности по МСФО приводятся в релизе ВТБ, головного банка группы.
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Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Политика
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Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
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Елена Степаненко чувствует себя прекрасно после развода. Тем временем Евгений Петросян наладил личную жизнь.
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Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, но не все вновь образованные страны их передали РФ, заявил президент России Владимир Путин.
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Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Космос
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Китайское национальное космическое управление рассказало, что с помощью Yutu-2 сделаны фото «странных» камней на обратной стороне Луны.
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Слухи о параметрах процессора Radeon 5950XT оказались лживыми
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26 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид».
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Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Технологии
Россияне уговорили Microsoft ответить на вопросы о смерти Windows 7
Российское подразделение Microsoft сообщило о запуске «горячей линии» для ответа на вопросы по поводу окончания поддержки Windows 7. Как подчеркнула пресс-служба компании, «горячая линия» открыта по просьбам пользователей.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Экономика
В России начнут выдавать кредиты по новым правилам
До конца 2020 году в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов.
Культура
Объявлена дата премьеры документального фильма о Владиславе Листьеве
Генеральный директор Общественного российского телевидения (ОРТ, теперь - первый канал) Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице Москвы двумя выстрелами в спину.
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера выпустили из тюрьмы по УДО
Замоскворецкий суд Москвы в июне 2017 года приговорил его за мошенничество и злоупотребление полномочиями к восьми годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.
Происшествия
Поджегший себя у офиса Зеленского мужчина получил ожоги легкой степени
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Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Происшествия
СКР назвал второго соучастника убийства «вора в законе» Япончика
Следственный комитет России установил второго соучастника убийства Япончика. Им оказался 39-летний Каха Газзаев.
Транспорт
S7 назвала нарушением конкуренции ограничение полетов в Южную Корею
Российская авиакомпания S7 Airlines считает нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок введение запрета на полеты в Южную Корею для всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и «Авроры», сообщил RNS гендиректор S7 Group Антон Еремин.