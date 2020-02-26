Финансы

Банки.руБанки.руЧистая прибыль группы ВТБ выросла в 2019 году до 201,2 млрд рублей

Чистая прибыль группы ВТБ выросла в 2019 году по сравнению с 2018-м на 12,9% и достигла 201,2 млрд рублей, что соответствовало прогнозу. Такие данные консолидированной финансовой отчетности по МСФО приводятся в релизе ВТБ, головного банка группы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Прибыль группы ВТБ выросла по плану

Коммерсантъ03:29

ВТБ пересмотрел прогноз прибыли

Ведомости09:15

Рост прибыли ВТБ будет медленным

ПРАЙМ04:50

Чистая прибыль ВТБ по МСФО выросла в 2019 году на 12,9%

Вести.Ru03:46

Чистая прибыль ВТБ за 2019 год выросла на 12,9%

Rambler News Service02:21

Американские банки снизили чистую прибыль в 2019 году на 1,5%

Финмаркет10:02

ВТБ планирует получить в 2020 году прибыль в размере 220-230 млрд рублей

Finam.Ru04:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 10:26, Ашберн

Комментарии

Общество

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Интерфакс вчера в 01:15
Политика

Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге

Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
РИА Новости 08:41
Происшествия

Арестован второй готовивший нападение на школу в Саратове подросток

Арестован второй подросток из Саратова, который планировал совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 10:18
Политика

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Российская газета 09:13
Шоу-бизнес

Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном

Елена Степаненко чувствует себя прекрасно после развода. Тем временем Евгений Петросян наладил личную жизнь.
Lisa.ru 06:00
Политика

Путин заявил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, но не все вновь образованные страны их передали РФ, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 10:06
Общество

У троих россиян с лайнера Diamond Princess нашли коронавирус

Известия 08:53
Общество

На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса

РБК вчера в 06:15
Происшествия

Спасатели рассказали детали операции по поиску пропавших в Сочи детей

РИА Новости 04:52
Гаджеты

Samsung улучшила камеру ToF перед стартом продаж Samsung Galaxy S20 Ultra

Актуальные Новости 09:39
Музыка

Светлана Лобода презентовала клип на песню «Новый Рим»

Накануне артистка презентовала клип на песню «Новый Рим». Ролик был опубликован на ее YouTube-канале.
RuNews24.ru 05:34
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила турецкий беспилотник в Триполи

Беспилотник турецкого производства сбили военные Ливийской национальной армии (ЛНА) неподалёку от Триполи 26 февраля, передаёт Al-Hadath.
REGNUM 09:39
Политика

Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц

Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 05:10
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия вчера в 14:16
Космос

Необычные породы были зафиксированы ровером Yutu-2

Китайское национальное космическое управление рассказало, что с помощью Yutu-2 сделаны фото «странных» камней на обратной стороне Луны.
NewInform 24 февраля в 12:39
Биатлон

Олимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допинг

РИА Новости 06:27
Гаджеты

Слухи о параметрах процессора Radeon 5950XT оказались лживыми

Как оказалось, фирма не выкладывала в интернет публикацию с параметрами видеокарты AMD.
OAnews 09:12
Хоккей

«Сибирь» обыграла рижское «Динамо»

Спорт-Экспресс 09:52
Футбол

Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом в матче с «Реалом»

26 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид».
Bookmaker-ratings.ru 24 февраля в 04:07
Теннис

Шарапова объявила о завершении карьеры

Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Газета.Ru 08:15
Технологии

Россияне уговорили Microsoft ответить на вопросы о смерти Windows 7

Российское подразделение Microsoft сообщило о запуске «горячей линии» для ответа на вопросы по поводу окончания поддержки Windows 7. Как подчеркнула пресс-служба компании, «горячая линия» открыта по просьбам пользователей.
iXBT.com 08:41
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Виннипег», на счету Овечкина победный буллит

Metaratings 00:17
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Известия вчера в 11:22
Экономика

В России начнут выдавать кредиты по новым правилам

До конца 2020 году в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов.
REGNUM вчера в 01:01
Культура

Объявлена дата премьеры документального фильма о Владиславе Листьеве

Генеральный директор Общественного российского телевидения (ОРТ, теперь - первый канал) Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице Москвы двумя выстрелами в спину.
Газета.Ru 08:10
Общество

Экс-главу ФСИН Реймера выпустили из тюрьмы по УДО

Замоскворецкий суд Москвы в июне 2017 года приговорил его за мошенничество и злоупотребление полномочиями к восьми годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.
BFM.ru вчера в 02:23
Происшествия

Поджегший себя у офиса Зеленского мужчина получил ожоги легкой степени

Мужчина, который поджег себя у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, получил ожоги легкой степени.
Известия 08:09
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Известия вчера в 10:01
Происшествия

СКР назвал второго соучастника убийства «вора в законе» Япончика

Следственный комитет России установил второго соучастника убийства Япончика. Им оказался 39-летний Каха Газзаев.
RuNews24.ru вчера в 11:11
Транспорт

S7 назвала нарушением конкуренции ограничение полетов в Южную Корею

Российская авиакомпания S7 Airlines считает нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок введение запрета на полеты в Южную Корею для всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и «Авроры», сообщил RNS гендиректор S7 Group Антон Еремин.
Rambler News Service 09:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное