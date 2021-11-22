Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал общественных деятелей и политиков, выступивших против предложенного чеченским парламентом законопроекта, в котором предлагается запретить СМИ называть национальность преступников.
Как следует из таблицы поправок, в трехлетнем бюджете кабмин предусмотрел распределение ассигнований, зарезервированных на реализацию инициатив социально-экономического развития на сумму более 355 млрд руб. Перечень из 42 стратегических инициатив до 2030 года правительство утвердило в начале октября.
По словам эксперта, в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина правительство может проиндексировать пенсии с учётом фактической инфляции, которая уже превысила 8%. Если это произойдёт, то минимальный прожиточный минимум по страховым пенсиям составит 18 840 рублей, а по социальным — 10 465 рублей.