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Чистая прибыль российских банков превысила 2 трлн рублей

Чистая прибыль российских банков в октябре составила 231 млрд рублей, что на 18% больше, чем в сентябре.
ТАСС
В прошлый раз рекордную прибыль кредитные организации России получили в 2019 году: доналоговый финансовый результат тогда составил 2 триллиона рублей, а чистый — 1,7 триллиона рублей.
ПРАЙМ
ЦБ объяснил рост прибыли сектора восстановлением резервов в связи с урегулированием проблемных активов Банка непрофильных активов.
Российская газета
Отмечается, что количество прибыльных банков выросло за прошлый месяц до 248 с 244, однако по итогам 10 месяцев доля прибыльных банков в активах сектора чуть снизилась – до 98 с 99%.
ПРАЙМ

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