Первый с начала года приток средств на срочные вклады произошел из-за роста депозитных ставок, считают в регуляторе: «Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла 6,17% в третьей декаде августа, увеличившись на 0,6 п.п. с третьей декады июля».
Американские фондовые индексы в понедельник падают более чем на 1%, в то время как инвесторы сосредоточили внимание на предстоящем заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
Новое правительство Германии может переоценить соглашения, достигнутые с Россией, по проекту «Северный поток-2», заявил представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф, пишут «Известия».