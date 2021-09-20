ЦБ заметил первый с начала года рост средств на срочных вкладах россиян

Первый с начала года приток средств на срочные вклады произошел из-за роста депозитных ставок, считают в регуляторе: «Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла 6,17% в третьей декаде августа, увеличившись на 0,6 п.п. с третьей декады июля».