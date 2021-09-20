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Чистая прибыль российских банков в январе—августе почти удвоилась

ЦБ прогнозирует, что к концу года банки могут получить 2,5 трлн руб. прибыли.
Коммерсантъ
По итогам восьми месяцев прибыль сектора составила 1,7 трлн руб., при сохранении текущих темпов роста годовая прибыль может достигнуть рекордных 2,5 трлн рублей.
Finam.Ru
Чистая прибыль российских банков в августе превысила июльскую на 7% и составила 244 млрд руб., сказано в сообщении регулятора.
Коммерсантъ
Также указывается, что рост потребительского кредитования в августе ускорился до 2,2% с 1,7% в июле.
ТАСС

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Прибыль банковского сектора России по итогам 2021 года может вырасти до 2,5 трлн рублей
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Чистая прибыль российских банков в январе—августе почти удвоилась
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