КоммерсантъЧистая прибыль российских банков в январе–июле почти удвоиласьЗа первое полугодие 2021 года российские банки получили 1,2 трлн руб. чистой прибыли.КоммерсантъЧистая прибыль банков в июле составила 229 млрд руб. и достигла 1,429 трлн с начала года.КоммерсантъЦБ отмечает, что на рост прибыли повлияло в том числе восстановление резервов в связи с переуступкой проблемной задолженности.ФинмаркетБолее 85% прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПрофильПрофильИА Красная ВеснаЭкономика сегодняЦентральная Служба НовостейНовые ИзвестияПодробнее о событииЧистая прибыль российских банков в январе–июле почти удвоиласьКоммерсантъ12:44Чистая прибыль банков РФ за январь - июль выросла почти в два разаТАСС13:57Чистая прибыль российских банков в июле выросла на 13%REGNUM12:55Чистая прибыль российских банков за январь - июль 2021 года выросла почти в два разаКомсомольская правда15:18Чистая прибыль банков России в июле увеличилась на 13% - до 229 млрд рублейFinam.Ru12:02Банк России: чистая прибыль российских банков в июле выросла на 13% к июню, до 229 млрд рубПРАЙМ11:44Российские банки за 7 месяцев увеличили прибыль почти вдвоеИнтерфакс11:37Показать ещёОценить138Поделиться