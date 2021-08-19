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Чистая прибыль российских банков в январе–июле почти удвоилась

За первое полугодие 2021 года российские банки получили 1,2 трлн руб. чистой прибыли.
Коммерсантъ
Чистая прибыль банков в июле составила 229 млрд руб. и достигла 1,429 трлн с начала года.
Коммерсантъ
ЦБ отмечает, что на рост прибыли повлияло в том числе восстановление резервов в связи с переуступкой проблемной задолженности.
Финмаркет
Более 85% прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями.
ПРАЙМ

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Чистая прибыль российских банков в январе–июле почти удвоилась
Коммерсантъ12:44
Чистая прибыль банков РФ за январь - июль выросла почти в два раза
ТАСС13:57
Чистая прибыль российских банков в июле выросла на 13%
REGNUM12:55
Чистая прибыль российских банков за январь - июль 2021 года выросла почти в два раза
Комсомольская правда15:18
Чистая прибыль банков России в июле увеличилась на 13% - до 229 млрд рублей
Finam.Ru12:02
Банк России: чистая прибыль российских банков в июле выросла на 13% к июню, до 229 млрд руб
ПРАЙМ11:44
Российские банки за 7 месяцев увеличили прибыль почти вдвое
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