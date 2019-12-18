Экономика

ИзвестияИзвестияЧистое будущее: до 2024 года на экологию потратят 4 трлн рублей

В течение 2019 года российские предприниматели выделили 27 млрд рублей на строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, а всего на реализацию национального проекта «Экология» собрали полтриллиона частных денег, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на форуме «Чистая страна» в инновационном центре «Сколково».
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Дмитрий Кобылкин: частный сектор вложил в реформу по обращению с отходами 27 млрд рублей

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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 2018. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа с 16 марта 2010 по 18 мая 2018.
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