Экономика
ИзвестияЧистое будущее: до 2024 года на экологию потратят 4 трлн рублей
В течение 2019 года российские предприниматели выделили 27 млрд рублей на строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, а всего на реализацию национального проекта «Экология» собрали полтриллиона частных денег, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на форуме «Чистая страна» в инновационном центре «Сколково».
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Дмитрий Кобылкин: частный сектор вложил в реформу по обращению с отходами 27 млрд рублей
ФедералПресс17 декабря в 05:36
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