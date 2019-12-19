Политика

ПримечанияПримечанияЧисток не будет: Путин прокомментировал дело Голунова

Путин не стал давать каких-либо оценок самому делу, повторив уже известные факты о том, то дело было засекречено «потому что возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-розыскной деятельности, а это информация закрытая».
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Владимир Путин
Раньше старичок в здание входил, и все сторонились его. Тогда были „чистки“ в органах безопасности. Утром человек приходил на работу, ничего не знал. На него заводили дело. А вечером его тело уже выдавали семье. Старик и занимался „чисткой“. Мы это уже проходили. Лучше обойтись без этих „чисток“
— Владимир ПутинКрасная весна 07:30

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