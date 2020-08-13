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Газета.Ru
Газета.Ru

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

"Газета.Ru" выяснила, чем это угрожает бюджетной стабильности страны. Исходя из статистических данных Банка России и Минфина в России впервые с прошлого лета образовался чистый долг, пишет РБК. Это значит, что стоимость ликвидных резервов федерального правительства оказалась ниже, чем его долги.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
РБК17:00
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РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:17
Эхо Москвы

Госдолг России впервые за год превысил активы правительства

Эхо Москвы03:01
Lenta.ru

Россия снова стала чистым должником

Lenta.ru19:20
Коммерсантъ

Госдолг на фоне кризиса превысил резервы правительства

Коммерсантъ20:53
РИА Новости

РБК: чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

РИА Новости20:21
RT на русском

РБК: чистый долг России стал положительным

RT на русском21:00
ТАСС

РБК: чистый долг России вновь стал положительным

ТАСС18:21

Apple выпустила обновление iOS 13.6.1, решающее проблему зеленеющего экрана iPhone 11

В прошлом месяце Apple выпустила новую iOS 13.6, которая принесла пользователям не только дополнительные функции, такие как возможность использования совместимых устройств в качестве цифрового автомобильного ключа, но и определённые проблемы с экраном на смартфонах iPhone 11.
Apple выпустила обновление iOS 13.6.1, решающее проблему зеленеющего экрана iPhone 11
3DNews02:26

Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

«Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры», — заявил Познер.
Lenta.ru01:17
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Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
Известия17:15
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

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РИА Новости02:57
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В Татарии планируют переходить на третий этап снятия ограничений

Казань, 13 августа 2020, 11:35 — REGNUM В Татарии управление Роспотребнадзора считает возможным перейти на третий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии, сохранив при этом масочный режим и запрет на массовый мероприятия.
REGNUM04:35
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