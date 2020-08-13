Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

"Газета.Ru" выяснила, чем это угрожает бюджетной стабильности страны. Исходя из статистических данных Банка России и Минфина в России впервые с прошлого лета образовался чистый долг, пишет РБК. Это значит, что стоимость ликвидных резервов федерального правительства оказалась ниже, чем его долги.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
РБК17:00
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Госдолг на фоне кризиса превысил резервы правительства

Коммерсантъ20:53
Газета.Ru

Эксперт объяснил, почему госдолг России превысил ликвидные резервы

Газета.Ru07:22
РИА Новости

Эксперт объяснил, почему Россия вновь стала чистым должником

РИА Новости04:57
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:17
Телеканал 360°

Чистый долг РФ превысил ликвидные резервы. Экономист объяснил, что это значит для россиян

Телеканал 360°07:11
Lenta.ru

Россия снова стала чистым должником

Lenta.ru19:20
ТАСС

РБК: чистый долг России вновь стал положительным

ТАСС18:21

В Кукморском районе прошел семинар по инновационным технологиям в земледелии

11 августа в Кукморском районе на базе сельхозпредприятия «Тойма» прошел семинар под председательством главы Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров по инновационным технологиям в земледелии, сообщает пресс-служба ведомства.
Республика Татарстанвчера в 09:30

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
2,8K

Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

"Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко – советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры", - отметил телеведущий.
Газета.Ru04:09
535

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
201

Глава участковой комиссии в Витебске признал фальсификацию в пользу Лукашенко

Председатель участковой избирательной комиссии №25 в Витебске Сергей Питаленко заявил, что под давлением переписал протокол выборов президента Беларуси на своем участке после голосования 9 августа в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.
NewsFrol04:12
14

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
11

Судья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев шесть часов проходил проверку на детекторе лжи

Арбитр матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев, назначивший в ворота москвича два крайне спорных пенальти, 12 августа в течение шести часов проходил проверку на полиграфе.
RT на русском07:22
2

В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

Во вторник Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Центре имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
РИА Новости06:38
16