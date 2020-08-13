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Газета.Ru
Газета.Ru

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

"Газета.Ru" выяснила, чем это угрожает бюджетной стабильности страны. Исходя из статистических данных Банка России и Минфина в России впервые с прошлого лета образовался чистый долг, пишет РБК. Это значит, что стоимость ликвидных резервов федерального правительства оказалась ниже, чем его долги.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
РБК17:00
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ТАСС

РБК: чистый долг России вновь стал положительным

ТАСС18:21
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Эксперт объяснил, почему Россия вновь стала чистым должником

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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

Газета.Ru03:24
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Коммерсантъ

Госдолг на фоне кризиса превысил резервы правительства

Коммерсантъ20:53
Lenta.ru

Россия снова стала чистым должником

Lenta.ru19:20
Телеканал 360°

Чистый долг РФ превысил ликвидные резервы. Экономист объяснил, что это значит для россиян

Телеканал 360°07:11

Власти Белоруссии назвали провокацией выбрасывание формы силовиками

«Ещё вызывают вопросы сорванные с погон сержантские знаки отличия, это наталкивает на мысль, что комплектовали форму на скорую руку», — приводит заявление Госпогранкомитета РИА Новости.
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Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

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