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РИА Новости
РИА Новости

Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, следует из данных Центробанка и Министерства финансов. Задолженность федерального правительства на 1 июля составила 14,77 триллиона рублей при объеме депозита в 13,22 триллиона рублей. Разница составила 1,55 триллиона.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
РБК17:00
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ТАСС

Что такое госдолг России и почему о нем опять заговорили

ТАСС08:45
Комсомольская правда

Экономист объяснил, что значит для россиян возросший чистый долг страны

Комсомольская правда07:56
Lenta.ru

Россия снова стала чистым должником

Lenta.ru19:20
Газета.Ru

Эксперт объяснил, почему госдолг России превысил ликвидные резервы

Газета.Ru07:22
РИА Новости

Эксперт объяснил, почему Россия вновь стала чистым должником

РИА Новости04:57
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:17
Телеканал 360°

Российский госдолг вышел в минус, но угрозы стабильности нет. Почему рост задолженности — это хороший признак

Телеканал 360°08:26

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
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В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

Ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию российской вакцины от коронавируса было бы наивно, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости06:38
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