Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы
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Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, следует из данных Центробанка и Министерства финансов. Задолженность федерального правительства на 1 июля составила 14,77 триллиона рублей при объеме депозита в 13,22 триллиона рублей. Разница составила 1,55 триллиона.В источнике
С чего всё началось
Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником
Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
РБК17:00
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