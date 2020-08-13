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Газета.Ru
Газета.Ru

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

"Газета.Ru" выяснила, чем это угрожает бюджетной стабильности страны. Исходя из статистических данных Банка России и Минфина в России впервые с прошлого лета образовался чистый долг, пишет РБК. Это значит, что стоимость ликвидных резервов федерального правительства оказалась ниже, чем его долги.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
РБК17:00
Подробнее о событии
ТАСС

В Совфеде прокомментировали данные о том, что чистый долг России вновь стал положительным

ТАСС09:05
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:17
Телеканал 360°

Российский госдолг вышел в минус, но угрозы стабильности нет. Почему рост задолженности — это хороший признак

Телеканал 360°08:26
Газета.Ru

Эксперт объяснил, почему госдолг России превысил ликвидные резервы

Газета.Ru07:22
РИА Новости

Эксперт объяснил, почему Россия вновь стала чистым должником

РИА Новости04:57
Комсомольская правда

Экономист объяснил, что значит для россиян возросший чистый долг страны

Комсомольская правда07:56
Lenta.ru

Россия снова стала чистым должником

Lenta.ru19:20

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью
РИА Новости04:27
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США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд

Всемирная торговая организация (ВТО) в октябре 2019 года официально разрешила Вашингтону ввести пошлины на европейские товары общим объемом $7,5 млрд в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.
США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд
Интерфакс05:17

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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Нарушивший ПДД Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области

Художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi L200, устроил дорожно-транспортное происшествие на Валдае.
Экономика сегодня11 августа в 10:56
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Судья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев шесть часов проходил проверку на детекторе лжи

Арбитр матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев, назначивший в ворота москвича два крайне спорных пенальти, 12 августа в течение шести часов проходил проверку на полиграфе.
RT на русском07:22
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Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Известия07:27
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