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Газета.Ru
Газета.Ru

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

"Газета.Ru" выяснила, чем это угрожает бюджетной стабильности страны. Исходя из статистических данных Банка России и Минфина в России впервые с прошлого лета образовался чистый долг, пишет РБК. Это значит, что стоимость ликвидных резервов федерального правительства оказалась ниже, чем его долги.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
РБК17:00
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Телеканал 360°

Российский госдолг вышел в минус, но угрозы стабильности нет. Почему рост задолженности — это хороший признак

Телеканал 360°08:26
ТАСС

В Совфеде прокомментировали данные о том, что чистый долг России вновь стал положительным

ТАСС09:05
Коммерсантъ

Госдолг на фоне кризиса превысил резервы правительства

Коммерсантъ20:53
Эхо Москвы

Госдолг России впервые за год превысил резервы правительства

Эхо Москвы07:04
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:17
РИА Новости

Эксперт объяснил, почему Россия вновь стала чистым должником

РИА Новости04:57
Lenta.ru

Россия снова стала чистым должником

Lenta.ru19:20

В США оценили шансы Байдена победить Трампа на выборах

Вероятность победы на президентских выборах в США на порядки выше у кандидата от демократической партии Джо Байдена, чем у действующего президента Дональда Трампа, 13 августа результаты прогноза опубликовал портал FiveThirtyEight.
ИА Красная Весна08:34
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

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Премьер-новости за неделю08:50