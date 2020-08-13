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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Госдолг России впервые за год превысил резервы правительства

Как сообщает РБК, на фоне кризиса государственный долг России впервые за год превысил резервы правительства. Эксперты издания связывают это с падением цен на нефть, снижением нефтедобычи, пандемией коронавируса, а также резким ростом расходов бюджета на поддержку россиян и бизнеса.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
РБК17:00
Подробнее о событии
News.ru

Грань опасности: госдолг России заметно превысил ликвидные резервы

News.ru14:43
РИА Новости

Госдолг России превысил резервы правительства

РИА Новости10:09
Телеканал 360°

Российский госдолг вышел в минус, но угрозы стабильности нет. Почему рост задолженности — это хороший признак

Телеканал 360°08:26
ТАСС

В Совфеде прокомментировали данные о том, что чистый долг России вновь стал положительным

ТАСС09:05
Эхо Москвы

Госдолг России на фоне пандемии коронавируса впервые за год превысил ликвидные активы правительства

Эхо Москвы11:14
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:17
Lenta.ru

Россия снова стала чистым должником

Lenta.ru19:20

Разработчики Fall Guys выдадут компенсации из-за проблем с серверами

На днях стало известно, что сервера в игре Fall Guys плохо работали, из-за чего геймеры не могли ею насладиться в полной мере По данным студии Mediatonic, игроки получат компенсацию в виде игровой валюты.
Разработчики Fall Guys выдадут компенсации из-за проблем с серверами
Честный рейтинг букмекеров10:06

Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет

Вакцина, созданная в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, обеспечит защиту от коронавируса минимум на два года, заявил директор научного центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости13:08
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Тренера «Рубина» Слуцкого дисквалифицировали на 2 матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), один из них -- условно.
Коммерсантъ14:04

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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Подачу воды на курортах Кубани могут ограничить

Уровень воды Краснодарского водохранилища в ближайшие дни может достичь минимального уровня, в связи с этим в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе возможно ограничение водоснабжения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Деловая газета. Юг02:21
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В сети появились первые данные о качестве связи Starlink

Несмотря на соглашение о неразглашении, которое подписывали все, кто получил от SpaceX наземное оборудование для подключения к сервису, на Reddit появились скриншоты замеров качества соединения Starlink, сделанные через онлайн-сервис Speedtest.
Хайтек+10:43