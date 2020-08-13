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Газета.Ru
Газета.Ru

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

"Газета.Ru" выяснила, чем это угрожает бюджетной стабильности страны. Исходя из статистических данных Банка России и Минфина в России впервые с прошлого лета образовался чистый долг, пишет РБК. Это значит, что стоимость ликвидных резервов федерального правительства оказалась ниже, чем его долги.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
РБК17:00
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RT на русском

РБК: чистый долг России стал положительным

RT на русском21:00
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:17
Эхо Москвы

Госдолг России впервые за год превысил активы правительства

Эхо Москвы03:01
РИА Новости

Эксперт объяснил, почему Россия вновь стала чистым должником

РИА Новости04:57
Коммерсантъ

Госдолг на фоне кризиса превысил резервы правительства

Коммерсантъ20:53
Lenta.ru

Россия снова стала чистым должником

Lenta.ru19:20
ТАСС

РБК: чистый долг России вновь стал положительным

ТАСС18:21

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала по итогам 2019 года доход в 10 миллионов рублей, что более чем вдвое выше дохода отца, следует из опубликованной на сайте правительства региона декларации.
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
РИА Новости04:33
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Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

По оценке советника аппарата комитета Госдумы по энергетике Александра Фадеева, в результате ослабления требований к энергоэффективности расходы жильцов на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% - по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов.
РИА Новости02:55
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
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В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
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Адвокат задержанного в Минске политтехнолога Виталия Шклярова утверждает, что его подзащитного пытают в СИЗО

В интервью "Новой газете" Антон Гашинский рассказал, что Шклярову не разрешают передавать письма, ему не дают принимать душ, в изоляторе всю ночь на полной громкости играет музыка.
Эхо Москвы02:36
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