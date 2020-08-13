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Газета.Ru
Газета.Ru

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

"Газета.Ru" выяснила, чем это угрожает бюджетной стабильности страны. Исходя из статистических данных Банка России и Минфина в России впервые с прошлого лета образовался чистый долг, пишет РБК. Это значит, что стоимость ликвидных резервов федерального правительства оказалась ниже, чем его долги.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
РБК17:00
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Коммерсантъ

Госдолг на фоне кризиса превысил резервы правительства

Коммерсантъ20:53
РИА Новости

Эксперт объяснил, почему Россия вновь стала чистым должником

РИА Новости04:57
Эхо Москвы

Госдолг России впервые за год превысил резервы правительства

Эхо Москвы07:04
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:17
Газета.Ru

Эксперт объяснил, почему госдолг России превысил ликвидные резервы

Газета.Ru07:22
Lenta.ru

Россия снова стала чистым должником

Lenta.ru19:20
ТАСС

РБК: чистый долг России вновь стал положительным

ТАСС18:21

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска
Интерфакс07:41
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Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

"Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко – советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры", - отметил телеведущий.
Газета.Ru04:09
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Глава участковой комиссии в Витебске признал фальсификацию в пользу Лукашенко

Председатель участковой избирательной комиссии №25 в Витебске Сергей Питаленко заявил, что под давлением переписал протокол выборов президента Беларуси на своем участке после голосования 9 августа в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.
NewsFrol04:12
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