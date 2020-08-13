Экономика

Газета.RuГазета.RuЧистый долг России вновь превысил активы правительства

"Газета.Ru" выяснила, как это влияет на бюджетную стабильность страны. Исходя из статистических данных Банка России и Минфина в России впервые с прошлого лета образовался чистый долг, пишет РБК. Это значит, что стоимость ликвидных резервов федерального правительства оказалась ниже, чем его долги.
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с чего всё началось

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Что такое госдолг России и почему о нем опять заговорили

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Lenta.ruвчера в 19:20
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Добавляется, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.
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Общество

Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией

Москва, 13 августа 2020, 13:37 — REGNUM Вероятнее всего Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября 2020 года.
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Танцевавшая с Лукашенко «Мисс Беларусь-2018» обратилась к протестующим

Депутат Национального собрания Белоруссии, обладательница титула "Мисс Беларусь — 2018" Мария Василевич обратилась к участникам протестов и правоохранителям в своем Instagram.
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Минздрав включил «Спинразу» в клинические рекомендации по лечению СМА

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В Сербии задержан посол Азербайджана за присвоение крупной суммы денег

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