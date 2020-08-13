Экономика
Газета.RuЧистый долг России вновь превысил активы правительства
"Газета.Ru" выяснила, как это влияет на бюджетную стабильность страны. Исходя из статистических данных Банка России и Минфина в России впервые с прошлого лета образовался чистый долг, пишет РБК. Это значит, что стоимость ликвидных резервов федерального правительства оказалась ниже, чем его долги.
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с чего всё началось
Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.РБКвчера в 17:00
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