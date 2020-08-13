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РИА Новости
РИА Новости

Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, следует из данных Центробанка и Министерства финансов. Задолженность федерального правительства на 1 июля составила 14,77 триллиона рублей при объеме депозита в 13,22 триллиона рублей. Разница составила 1,55 триллиона.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
News.ru

Грань опасности: госдолг России заметно превысил ликвидные резервы

News.ruвчера в 14:43
РИА Новости

Госдолг России превысил резервы правительства

РИА Новостивчера в 10:09
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:17
Телеканал 360°

Российский госдолг вышел в минус, но угрозы стабильности нет. Почему рост задолженности — это хороший признак

Телеканал 360°вчера в 08:26
Эхо Москвы

Госдолг России на фоне пандемии коронавируса впервые за год превысил ликвидные активы правительства

Эхо Москвывчера в 11:14
ТАСС

Что такое госдолг России и почему о нем опять заговорили

ТАССвчера в 08:45
Lenta.ru

Россия снова стала чистым должником

Lenta.ruвчера в 19:20

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
РБКвчера в 08:26
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Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфаксвчера в 07:41
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Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ

Увольнение журналиста Дмитрия Семченко, являющегося главой президентского пула журналистов в Белоруссии, с телеканала ОНТ подтвердила его супруга, 13 августа передал Telegram-канал The Village.
ИА Красная Веснавчера в 14:05
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомостивчера в 08:54
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний граждан на прошедших в стране акциях протеста, которые возникли после выборов главы государства.
Известиявчера в 15:27
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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«Бабушка легкого поведения» получит приквел

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 12 августа в Москве стартовали съемки комедии «Прабабушка легкого поведения», приквела комедийной франшизы «Бабушка легкого поведения» от продюсеров Александра Реввы и Марюса Вайсберга.
Кинобизнес сегоднявчера в 09:29
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